Felfoghatatlan fájdalom: végstádiumú rákja van a népszerű énekesnek, szívszorító vallomást tett

Brad Arnold, a 3 Doors Down frontembere és alapító tagja bejelentette, hogy előrehaladott rákot diagnosztizáltak nála, ezért visszavonul a turnézástól, hogy a gyógyulására koncentrálhasson. A 46 éves zenész videóban osztotta meg, hogy nemrég került kórházba rosszullét miatt, ahol veserákot állapítottak meg nála, amely már átterjedt a tüdejére is. Ez a veserák leggyakoribb típusa, amely gyakran férfiakat érint, és képes áttéteket képezni – ahogyan Arnold esetében is történt.

🙏 3 Doors Down frontman Brad Arnold reveals stage 4 cancer diagnosis, cancels 2025 tour pic.twitter.com/wiDipaeECc — Breaking911 (@Breaking911) May 7, 2025

Nem túl jó hírem van ma számotokra, de szeretném, ha tudnátok, hogy egyáltalán nem félek. Őszintén mondom, hogy nem ijeszt meg ez az egész

– mondta bejelentésében. Köszönetet mondott a rajongóknak az évek során kapott támogatásért, és elmondta, hogy hitére támaszkodik a kezelés során. „Szeretném, ha imáitokban hordoznátok, amikor csak tudtok” – tette hozzá. Hivatkozott a zenekar 2008-as It’s Not My Time című dalára is, mondván, most érzi igazán, mit jelent a szám üzenete.

Köszönöm az eddigi közös emlékeket. Most már tényleg hiszem, hogy az ‘IT’S NOT MY TIME’ az én dalom. Ez harc lesz, úgyhogy szükség lesz imaharcosainkra! Köszönöm, hogy ti vagytok a világ legjobb rajongói. Szeretünk benneteket!



– tette hozzá. Ezzel együtt a zenekar nyári turnéját hivatalosan is törölték - írja a Fox5. Egyelőre nincs információ új dátumokról vagy jövőbeli tervekről. A rajongók azonnal elárasztották a posztját jókívánságokkal. Arnold több mint húsz éve a banda legismertebb dalainak énekhangja.