„Az egész élet előttem állt” – feldagadt az arca, később felfogatlan hírt közöltek a gyönyörű mentős lánnyal

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 17:30
Az éjszaka közepén riadt fel tüneteire a lány. A diagnózis megerősítette a daganatos megbetegedést.

Egy fiatal, skót mentős technikusnál egy szívét nyomó 12 centiméteres daganatot fedeztek fel, miután arra ébredt éjszaka, hogy légzési nehézségei vannak, az arca és a szeme pedig fel van duzzadva. Tünetei alapján a kezdeti diagnózis allergiára vagy fertőzésre utalt.

A diagnózis meglepő volt a tüneteihez képest a fiatal lánynál Fotó: Dragos Condrea / Forrás: Freepik.com

Súlyos lett a fiatal lány diagnózisa

Allergiára vagy fertőzésre utaló tünetei továbbra is fennálltak, így beutalták az Elgin-i Dr. Gray's Kórház nappali klinikájára. 2025. március 3-án közölték vele az ottani orvosok, hogy rákos.

A 22 éves Kayla Esson-t, ezután az Aberdeen Royal Infirmary kórházba vitték, ahol vizsgálatok kimutatták, hogy a daganata szívén nagyjából akkora, mint egy Iphone.

„Megváltozott a világ, amikor meghallottam a rák szót. Fiatal voltam, az egész élet előttem állt. Rémisztő volt tudni, hogy egy 12 centiméteres daganat nyomja a vénámat (vena cava), azt a fő eret, amely a vért visszaszállítja a szívhez” - idézi szavait a Daily Record.

Kayla így már megértette, hogy miért érezte tüneteit, holott megszokta, hogy minden nap mentőautóban ül, másokon segít. Betegsége hallatán, csak arra tudott gondolni, vajon meg fog-e halni.

Négy nappal a kórházba érkezése után a kiterjedtebb vizsgálatok kimutatták, hogy Kaylának primer mediastinalis B-sejtes lymphomája van – ez a non-Hodgkin lymphoma egy típusa, amely a szegycsont mögötti és a tüdők közötti területet érinti. Első kemoterápiás kezelését tavaly március 12-én kapta meg. A kezelései alatt el akart aludni, de annyira félt attól, hogy sosem ébred fel, hogy inkább nem tette. Kayla daganata néhány héten belül zsugorodni kezdett. A második kezelés után felére fogyott és hajának egy részét elvesztette. A fiatal lány végül otthon maga borotválta le haját, nem akarta, hogy a rák vegye el, így kicsit visszavette az irányítást - legalábbis így gondolt rá.

2025. június 22-én közölte, hogy hat kimerítő kezelés után rákja remisszióba tért. Élete legboldogabb napjaként emlékszik vissza rá, valamint az edzőterembe is visszatért, hogy erősödjön. „Emlékezz arra, hogy mindig erősebb vagy, mint gondolnád” - mondta.

 

 

