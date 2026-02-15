Borzalmas tragédia: rák vitte el a tinédzsert – családja most minden fiút figyelmeztet

Megrendítő tragédia rázta meg a skóciai Greenock közösségét: a mindössze 18 éves Ewan Jeanes két évig küzdött a hererákkal, végül február 6-án, családja körében hunyt el. Édesanyja most arra kéri a fiatal férfiakat, hogy rendszeresen vizsgálják meg magukat, és ne féljenek segítséget kérni.

A rák egészen fiatalokat is érinthet

Fotó: Unsplash

Elragadta a rák a fiút

Ewan 16 éves volt, amikor fürdés közben csomót talált. Azonnal szólt az édesanyjának, majd háziorvoshoz fordult, ahol több vizsgálat után 2024 februárjában közölték a lesújtó diagnózist: hererák. Műtéten esett át, eltávolították a daganatot, ezt több kemoterápiás kezelés követte. 2024 márciusára úgy tűnt, sikerült legyőznie a betegséget.

Nem sokkal később azonban ismét rosszul lett, és egy ritka, agresszív csírasejtes daganatot diagnosztizáltak nála, amely összefüggésbe hozható a hererákkal. Újabb kemoterápiás kezelések, köztük a lehető legmagasabb dózis, valamint őssejt‑átültetés következett, ám a betegség minden alkalommal visszatért és gyorsan továbbterjedt.

Ewan a Beatson West of Scotland Cancer Centre-ben kapott speciális kezelést, majd idén januárban hospice‑ellátásba került. Az orvosok korábban úgy becsülték, húsvétig élhet. Néhány nappal halála előtt azt mondta, haza szeretne menni. Otthon, szerettei körében hunyt el.

Édesanyja, Samantha Jeanes azt üzeni a fiataloknak:

„Fontos, hogy naponta ellenőrizzék a heréiket, és ha a legkisebb változást, csomót vagy eltérést tapasztalják, beszéljenek valakivel, és kérjenek orvosi segítséget. Ne legyenek zavarban.”

Ewan szociális gondozást és kriminológiát tanult, de betegsége miatt nem tudta befejezni tanulmányait. Barátai szerint mindig pozitív maradt, még a legnehezebb pillanatokban is. Humorral és elszántsággal próbált szembenézni a betegséggel tragédiája most mások számára lehet figyelmeztetés, derül ki a Mirror cikkéből.