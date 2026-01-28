Drámai bejelentést tett a Miss Universe egykori döntőse: rákkal küzd

Szomorú hírt osztott meg rajongóival a Miss Universe egykori versenyzője, Jaylene Álvarez: mellrákot diagnosztizáltak nála.

Jaylene Álvarez, a Miss Universe versenyzője mellrákkal küzd Fotó: YouTube

Teljes erővel a rák ellen küzd a szépségkirálynő

A Puerto Rico-i szépségkirálynő egy megható Instagram-bejegyzésben osztotta meg a lesújtó hírt. A 33 éves Álvarez elmondta: bizonytalan helyzetbe került, miután úgy érzi, mintha szemtől szemben találta volna magát a halállal.

Ma olyan hírt osztok meg, ami megváltoztatta az életemet: mellrákom van

- írta spanyolul.

Nem félelemből mondom ezt, hanem igazságból és erőből. Isten támogatásával, szilárd hittel és békés szívvel megyek keresztül ezen a folyamaton, még a bizonytalanság közepette is. Szemtől szembe nézni a halállal, és azt mondani: "Nem én, nem most, nem még", egy olyan pillanat, amire senki sem készít fel, de pontosan ott fedezed fel, milyen hatalmas, erős és bátor vagy.

Álvarez elárulta, hogy a diagnózisa felébresztette őt, és már egészen másképp tekint az életre, úgy, mintha minden másodperc ajándék lenne. Arra buzdította követőit, hogy használják fel a bejelentését az elmélkedésre, és arra, hogy teljes életet éljenek.

Mondjuk ki, amit érzünk, öleljünk többet, és szolgáljunk anélkül, hogy bármit is várnánk cserébe!

Egy e heti tévés szereplésében Álvarez elmondta, hogy októberben tapintott ki egy csomót, de először nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Azonban mikor észrevette, hogy megnőtt, úgy döntött, hogy orvoshoz fordul. Jelenleg kemoterápiás kezelés alatt áll, de szerencsére a rák nem terjedt át a teste más részeire.

Álvarez 2021-ben vett részt a Miss Universe Puerto Rico versenyen, San Lorenzo-t képviselve, és második helyezést ért el. Ezt követően még 2024 novemberében a Miss Universe döntőjén is színpadra lépett, hogy átadja a győztesnek a szalagját. Most elárulta: arra fog koncentrálni, hogy online megossza küzdelmét, ezzel más nőknek segítve, akik hasonló cipőben járnak - írja a Daily Mail.