Egy egyszerű esés okozta a bajt: megrázó diagnózist kapott az édesanya

2025 júliusában csúszott meg a nedves teraszon, majd esett fenékre a Lancashire megyei Chorley-ból származó Tara Stovold, mialatt a ruhákat igyekezett behordani az esőben. A 34 éves nő akkor még nem is sejtette, ennek következtében hamarosan örökre megváltozik az élete, egy megrázó diagnózist követően.

Egy szimpla esést követően kapott megrázó diagnózist a családanya / Fotó: Pexels (Képünk illuszráció)

Amikor az esést követő reggel Tara felébredt, és azt tapasztalta, hogy a bal lába és a gerince tájékán is zsibbadt, azonnal besietett a kórházba. Ekkor az orvosok azt mondták neki, eltört a farkcsontja, aminek a gyógyulása nyolc-tizenkét hétig is eltarthat, MRI-vizsgálatot azonban nem végeztek. A négygyermekes édesanya fájdalmai az ezt követő három hétben egyre csak rosszabbodtak, míg végül a teste jobb oldala teljesen lezsibbadt, mialatt vizelet-inkontinencia is kialakult nála.

Sokkoló diagnózist kapott a négygyermekes édesanya

2025 augusztusában a nő ismét bement a kórházba, ahol döbbenten tudta meg, egy ritka, de súlyos állapotban, a cauda equina szindrómában (CES) szenved, amely a gerincoszlop alján található ideggyökerek (úgynevezett cauda equina) összenyomódását okozza.

A CES orvosi vészhelyzet, amely gyors kezelés nélkül élethosszig tartó hatással lehet. A cauda equina, az alsó gerincoszlopból kiinduló ideggyökerek „lófarka”, a húgyhólyag, a belek és a szexuális funkciókat szabályozza. A CES tünetei közé tartozik az isiász – a fenékfájdalom, amely az egyik vagy mindkét lábba kisugárzik –, és/vagy az alsó hátfájás. Egyéb tünetek lehetnek a vizelési nehézség, vagy a vizeletürítés érzékelésének zavara, mindkét láb gyengesége, a végbél teltségérzetének elvesztése – a székletürítés szükségesség érzékelésének hiánya –, és a szexuális zavarok. A CES-t kiválthatja súlyos sérülés is, amelyet autóbalesetek vagy sportsérülések során fellépő porckorongsérülések okoznak, és amik fizikailag is károsítják az idegeket.

Tara ezután lebénult, az orvosok pedig azt közölték vele, soha többé nem fog tudni járni, valamint a hólyag- és bélműködése sem fog helyreállni.

Megdöbbentő, hogy egy teljesen hétköznapi feladat miatt az egész addigi életem megváltozott. Annyi mindent csináltunk már együtt családként, erre egy olyan mindennapos házimunka, mint a ruhák kiteregetése, okozta mindezt

- mondta el az édesanya, akinek a diagnózisát három héttel később egy MRI-vizsgálat is megerősítette, majd műtéten esett át. Az édesanyán ezután további két műtétet is végrehajtottak, miután E. coli, szepszis és staphylococcus fertőzés alakult ki a hátán lévő sebben, a gyulladás miatt pedig lebénult a jobb oldala. Tarának jelenleg katéterre van szüksége, a lábai végleg befelé fordultak, és már soha nem fog tudni járni.

Amikor megcsúsztam, eltolódott a hátam porckorongja, és összeroppantotta az idegeket a farokcsont szintjén. A több mint 24-48 órás sürgősségi időszak alatt keresztbe voltak téve. Mivel olyan sokáig összezúzták őket, súlyos idegkárosodást okoztak, ami miatt lebénultam. Üresnek éreztem magam, amikor azt mondták, hogy soha többé nem fogok tudni járni, és magamat hibáztattam. Abban a pillanatban, amikor nem magamra gondoltam, azon töprengtem, hogyan fogja ez befolyásolni mindenki más életét körülöttem

- mondta el Tara, aki jelenleg ágyhoz van kötve, és többféle gyógyszer kell szednie. Mindeközben egy munkahelyi egészségügyi felülvizsgálat megállapította, a család otthona nem alkalmas Tara igényeihez, ezért adománygyűjtést indítottak, hogy egy akadálymentes bungalót tudjanak vásárolni.

Az egyetlen dolog, amit nehezen tudok feldolgozni, az az, hogy a CES szindróma egy súlyos, életveszélyes egészségügyi állapot. MRI-vizsgálatot kellett volna végeztetnem, de sajnos téves diagnózist kaptam, ami azt jelenti, hogy a 24-48 órás időszak két hétre és hat napra nyúlt ki. Senki sem fogja tudni nekem megmondani, ha korábban felfedezik, az potenciálisan megelőzhette volna-e a bénulásomat. Azt kívánom, bárcsak tudtam volna, mi az a CES: ha ismerem az intő jeleket, akkor kiállhattam volna magamért már akkor, amikor először kórházba kerültem

- tette hozzá Tara, aki, mindamellett, hogy gyászolja a korábbi életét, a története megosztásával szeretné most felhívni a figyelmet erre a betegségre, és arra ösztönözni az embereket, ne féljenek kiállni magukért, ha a kapott diagnózis nem tűnik teljesen helytállónak – írja a The Sun.