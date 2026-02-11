Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kinevették a dokik az édesapát, miközben halálos kór terjedt a testében

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 12:02
A család háziorvosa az arcukba nevetett. Hónapokba telt, mire vizsgálatra küldte az apukát.
Amikor egy apuka gyomorfájdalmakkal fordult a háziorvosához, a szakemberek arra jutottak, hogy biztosan a sok szénsavas üdítő okozta gyomorsav miatt van problémája. A 28 éves Tom Hayman hónapokig szenvedett a fájdalmával, miközben több orvosi rendelőben is megfordult, de folyamatosan semmibe vették.

Szénsavas üdítőre fogták Tom Hayman tüneteit
Szénsavas üdítőre fogták az apuka rákjának tüneteit (fotó: GoFundMe)

Nem szénsavas üdítő okozta a borzalmas tüneteket

Több vizsgálat után végül fény derült az igazságra: neuroendokrin daganatot találtak a hasnyálmirigyében, amely már áttétes volt, és a májában is problémákat okozott.

A brit, warringtoni vízvezetékszerelő 2024 nyarán kezdte rosszul érezni magát, de orvosai minden alkalommal azzal nyugtatták, hogy nincs miért aggódni, mert „túl fiatal ahhoz, hogy rákos legyen”. Menyasszonya, Mary Cooper szerint a háziorvos még el is nevette magát, amikor felvetették a rák lehetőségét, annak ellenére, hogy a 195 centiméter magas Tom hirtelen szinte semmit sem evett.

Egyszerűen nem kívánt enni. Ha mégis evett, nagyon erős gyomorfájdalmai voltak. Emellett sokat kezdett fogyni.

Hat hónapig halogatták az orvosok a kivizsgálást olyan kifogásokkal, hogy a sok szénsavas üdítő miatt van refluxa. Tomot végül azért utalták be ultrahangvizsgálatra, mert szorongani kezdett az egészségi állapota miatt. Az orvosok már másnap visszahívták őket.

Mindketten sírtunk, és a következő gondolatunk az volt, hogyan mondjuk el a családunknak és a barátainknak. Milyen lesz most az életünk?

Tom 2025 májusa óta áll kezelés alatt, és a menyasszonya szerint nehéz arra gondolni, hogy minden, amit elterveztek, most már nem biztos, hogy megvalósulhat. A fiatal férfit sújtó rákra az Egyesült Királyságban nincs gyógymód, így a család reménye Németországban rejlik, ahol dendritikus sejtterápiát kaphatna.

Mary szerint Tom minden nehézség ellenére nagyon pozitív, mert hisz abban, hogy ha pozitívan gondolkodik, pozitív dolgok történnek majd. A párnak van egy egyéves fia is, Ronnie, aki apja betegségéről még nem igazán tud, de érzi, hogy valami nincs rendben, és aggódik, amikor az édesapja rosszul érzi magát – írja a NorthWalesLive.

 

