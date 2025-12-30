„Azt hittem, a vizsgaidőszak visel meg - majd hirtelen összeestem”

A 23 éves Ollie Cook kimerültségét és gondolkodási nehézségeit a vizsgaidőszak miatti nyomásnak tulajdonította, mielőtt kiderült volna az igazság.

Vizsgaidőszakra fogta tüneteit a fiatal

Fotó: SIRAPHOL S. / freepik.com

Azt hitte, a vizsgaidőszak viseli meg, a valóság azonban sokkal súlyosabb volt

A manchesteri egyetem végzős joghallgatója 2023 decemberében egy négy hónapos egyéni utazáson vett részt Délkelet-Ázsiában, azonban a fáradtság, a kognitív problémák továbbra is fennálltak. A fiatal férfi ekkor kereste fel háziorvosát, tüneteire azonban nem talált magyarázatot, és gyógytornát javasolt számára.

Ollie 2025 februárjában ismét útra kelt, három hónapos jogi gyakorlatra Kenyába utazott, azonban állapota tovább romlott. Majd 2025 júniusában Ollie otthonában aneurizmát szenvedett, összeesett és sürgősségi mentő szállította a Lincoln Kórházba. A vérvizsgálatok agyalapi mirigy daganatot mutattak ki.

Az orvosok szerint a daganat másfél éve növekedett, ami összhangban van a tüneteim kezdetével. Fáradtságban szenvedtem, állandó fejfájásom volt, és nehezen tudtam koncentrálni. Az egyetemen rengeteg dolog történt velem, és nem gondoltam, hogy a tüneteim valami komolyabb betegség következményei lehetnek. Egy éven belül minden rosszabb lett: fájni kezdett a testem, és hiába edzettem, nem jött az izomtömeg

- nyilatkozta Ollie.

Később a sheffieldi kórházba szállították, ahol a sebészek sikeresen eltávolították a teljes daganatot. Ollie-nak további kezelésre nincs szüksége, de félévente MRI-vizsgálaton kell részt vennie a betegség esetleges kiújulásának ellenőrzésére - számolt be róla a Mirror.

A probléma az volt, hogy a tüneteim annyira általánosak voltak, hogy senki sem tudta megmondani, mi a bajom. Orvosi rejtélynek tűntem: a különböző vérvizsgálatok, szkennerek és kórházi látogatások teljesen eltérő, gyakran ellentmondó következtetésekre vezettek

- mondta Ollie.