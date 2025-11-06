"Érezte, hogy valami nincs rendben" – szénanáthának hitték, gyilkos kór pusztított a fiatal testében

Amikor a 23 éves Kyle Kennedy orvoshoz fordult, azzal nyugtatták: csak megduzzadtak a nyirokcsomói, pedig ekkor már rák kezdte ellepni a testét. A brit fiatal tavaly augusztusban kezdett fájdalmat érezni a nyakában, de amikor elment a háziorvosához, az azt mondta neki, csak a nyirokcsomói vannak megduzzadva. Kyle tüneteit, köztük az éjszakai izzadást is, semmibe vették a kórházban, és hazaküldték.

Kyle Kennedy érezte, hogy rákos, de senki sem hitt neki (fotó: GoFundMe)

Fájdalomcsillapítót kapott, de egy nap duzzadt arccal ébredt. Ekkor már biztos volt benne, hogy valami nagyon nincs rendben.

Testvére, Kelsey Thomas így emlékezett vissza arra az időre:

Azon a hétvégén folyamatosan azt mondta nekünk, érzi, hogy valami nincs rendben, és egyre rosszabbul van. Egyik reggel felkelt, és be volt dagadva az arca, mintha allergiás reakciót kapott volna. Többször is megkérdeztem tőle, biztos-e benne, hogy nem csak szénanáthás.

Súlyos rákkal diagnosztizálták a 23 éves Kyle-t

Kyle ezután kórházba ment, miután kétszer is járt az orvosánál, de semmit sem tettek. A vizsgálatok végül kimutatták: B-sejtes limfómája van. Ez egy gyorsan terjedő non-Hodgkin limfóma.

A CT azt is kimutatta, hogy daganat volt a mellkasában, amely már átterjedt a manduláira és a beleire is.

Annak ellenére, hogy volt egy daganat volt a mellkasán, nem volt légszomja vagy hasonló tünete. Minden este munka után vagy az edzőterembe ment, vagy padelt játszott. Mindig nagyon fitt és egészséges volt

– emlékezett vissza Kelsey.

Kyle szerettei GoFundMe-oldalt indítottak, ahol adományokat gyűjtenek számára, de nem ez az egyetlen dolog, amit tesznek érte – írja a UniLad. November végén egy 80 kilométeres futást is szerveznek, nemcsak adománygyűjtés céljából, hanem azért is, hogy felhívják a figyelmet a betegségre. Az oldalon ezt írták: