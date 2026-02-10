Kétségbeesett harc Patrikért: a 13 éves kisfiú halálos daganattal küzd

Mintha csak egy rossz rémálomba csöppent volna egy Derecskén élő család. Janó Anita Zsanettnek és szeretteinek szomorú lapokat osztott az élet, amivel nap mint nap harcolniuk kell. Az édesanya egy ideje egyedül neveli két gyermekét, a 4 éves Mátét és a 13 éves Patrikot. A nő édesanyja velük él, és ott segít, ahol csak tud. Ám van, amiben ő sem képes. Patrik tavaly nyár óta, fél éve küzd egy rosszindulatú daganattal.

Janó Patrik 13 éves, és sajnos daganattal küzd / Fotó: Beküldött fotó

Milyen daganat támadta meg Patrikot?

Elcsuklik a hangja Zsanettnek, a szavaiból szomorúság árad. Nehéz visszaemlékeznie a kezdetekre, olyan szörnyű, amin a fia keresztül megy.

Tavaly nyáron Patrik hirtelen felszedett 20 kilót, 60-ról 80 kilóra hízott. Szólt nekem, hogy a nyakánál érzi, hogy van ott valami. Először azt hittem, csak a hízás miatt lehet ott, semmi komoly…

- kezdett bele az anyuka a Borsnak.

Sajnos tévedett. A kisfia napokkal később újra szólt az anyukájának, hogy érzi, valami nincs rendben az egészségével. Orvoshoz vitte, ahol kenőcsöt írtak a nyakára, és egy hétig kötöznie kellett az anyának Patrik fejét. Nem sokkal később a fiú testén rémisztő elváltozás lett.

Észrevettem, hogy valami megnőtt a nyakán, nagyobbodott. Egy dió nagyságú csomó a gyerek nyakán… Nagyon megijedtem!

– idézte fel Zsanett.

Az orvosok kórházról kórházra küldték az egyedülálló anyát a fiával, ugyanis hiába vizsgálták Patrikot, nem tudták megállapítani, milyen rejtélyes betegség emésztheti őt. Végül tavaly augusztusban valóra vált Zsanett számára minden szülő rémálma.

A debreceni kórházban CT-vizsgálat, majd csontvelő- és szövetminta leplezte le a szörnyű igazságot.

A 13 éves kisfiú szervezetét egy rosszindulatú, kétoldali nyirokcsomó-daganat támadta meg, ami ráadásul akkorra már tojás nagyságúra nőtt!

Nagyon rosszul érintett, a legrosszabbak jutottak eszembe, hogy áttétes is lehet és meghal a fiam

– vallotta be.

Zsanett mindent elkövet, hogy fia felépüljön / Fotó: Beküldött fotó

Éveket mondtak az orvosok

Patrik hősként küzd a kórral, ami minden másodpercben az egészsége ellen dolgozik. A kisfiún a rémület lett úrrá, hogy a rák a testében rejtőzik.

Ha fáj valamije, a torka, a hasa, a feje, a mai napig azt hiszi, hogy mindenhol daganata van. Nyugtatom, hogy nem így van, de látom rajta, hogy nagyon fél. Beszél a halálról, nagyon rossz ezt mindkettőnknek megélni

– vallotta be.