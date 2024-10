„Hatalmas sokk volt" - olyan tabletta miatt kapott agyvérzést Danielle, amit rengetegen szednek

Egy egészséges fiatal nő agyvérzést kapott, amelyet a fogamzásgátló tabletta váltott ki nála.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

25 évesen Danielle Jones heves fejfájásról, hányingerről és fényérzékenységről számolt be orvosának. Látászavarai is lettek, ami árulkodó jel lett volna arra, hogy szélütés fenyegeti. Hónapokkal később már a bal oldalát nem érezte, végül összeesett és kórházba szállították. Ott a CT- és MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy agyvérzése lett. A most 29 éves Danielle évekkel később is fel akarja hívni a tünetekre a figyelmet történetével.

Mielőtt agyvérzést kapott, Danielle üzletfejlesztési igazgatóként dolgozott, hetente kétszer járt edzőterembe, és élvezte a társasági életet a barátaival. A stroke óta Danielle fáradtságtól és memóriaproblémáktól, valamint fizikai problémáktól is szenvedett.

Soha nem hallottam róla, hogy bárkinek is volt agyvérzése az én koromban, ezért hatalmas sokk volt, amikor elmondták, mi történt, és sok időbe telt, mire felfogtam, mit jelenthet ez a jövőmre nézve. Mindig is szerettem edzeni és találkozni a barátokkal, de az agyvérzés után sokkal nehezebbnek találtam ezeket. A mentális egészségem emiatt megromlott. Viszont nagyon hálás vagyok a támogatásért, amit kaptam, de a mai napig azon töprengek, mennyiben lett volna más a helyzet, ha abbahagytam volna a tablettát, amikor elkezdődtek a tünetek.

A vizsgálatok kimutatták, ha abbahagyta volna a kombinált tablettát, az agyvérzés elkerülhető lett volna - írja a Mirror.