Tóth Gabi: „Nagyon szeretem az anyósomat és az apósomat”

Hemzseg az eseményektől az aranytorkú énekesnő idei nyara. Ugyanis azontúl, hogy zajlanak a TV2 Megasztár című műsora idei évadának forgatásai, Tóth Gabi fellépésekre jár, és még egy teljesen új projektbe is belekezdett.

Tóth Gabi elképesztő formában van a TV2 Megasztár című műsorának válogatása alatt is (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

20 éves jubileumát ünnepli Tóth Gabi

„Zajlik a nyár, voltak koncertek is, de leginkább a forgatások vitték el az időm nagy részét. Most egy nagy produkcióra készülünk, és úgy néz ki, hamarosan kiadok egy könyvet is!” – kezdte a hot! magazinnak Tóth Gabi.

„Ez egy önéletrajzi kötet lesz, ami az elmúlt húsz évemet foglalja majd össze, hiszen idén ünneplem a húszéves jubileumomat a Megasztár kapcsán. Elképesztő érzés most itt lenni, ebben a stúdióban, ahol anno, 16 évesen én is énekeltem a zsűri előtt. Nagyon izgalmas ez az év, tele vagyok tervekkel: jönnek új produkciók, táborok és minden, ami közösséget épít, és ami a valóságban is közelebb hoz minket egymáshoz.”

Tóth Gabi párja szüleivel is szívesen tölt időt

A sok munka mellett a pihenésre is igyekszik időt szakítani, hiszen a családja továbbra is az első helyen áll a szívében. Az édesanya számára különösen fontosak a közös élmények, a feltöltődés és a szeretteivel töltött idő.

„Minden évben megyünk nyaralni, és ez idén is így lesz. Máté (Papp Máté Bence – a szerk.) szüleivel szoktunk együtt utazni, mert ők már idősebbek, így velük tervezünk eltölteni pár napot Horvátországban.”

Nagyon szeretem az anyósomat és az apósomat, ilyenkor mindig jó a hangulat, úgyhogy ezt nagyon várjuk.

„Idén is minibusszal vágunk neki az útnak. Ennél nagyobb utazást nem tervezek, viszont nagyon szeretném kipróbálni a lakókocsizást, és bízom benne, hogy az élő show-k előtt erre lesz lehetőségem. Barátokkal együtt bérelnénk, szerintem tök jó buli lehet egy ilyen kalandozás. Terveink szerint belföldön kutatnánk fel vele szebbnél szebb helyeket” – mesélte lelkesen Gabi.

A Megasztárban Tóth Gabi zsűritársai: Marics Peti, Herceg Erika és Curtis (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Tóth Gabi: A szívemre és az eszemre is hallgatok

Az énekesnő tehát most minden erejével dolgozik, stábunknak pedig exkluzív lehetősége nyílt betekinteni a TV2 Megasztár középdöntőjének forgatási kulisszái mögé, ahol éppen azt követően csíptük el Gabit, hogy kialakult a saját csapata az élő műsorokra. Az énekesnő elárulta, lelkileg rendkívül megterhelő volt számára a válogatás folyamata, hiszen nehéz döntéseket kellett meghoznia.