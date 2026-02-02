Búcsúüzenetet írt ikrei érkezése előtt a kismama: felkészült rá, hogy belehal a szülésbe

Abby Wood sokáig attól félt, hogy sosem lehet édesanya, majd amikor végre teherbe esett, orvosai egy része arra figyelmeztette: az ikerterhesség akár az életébe is kerülhet a betegsége miatt. A történet vége azonban egészen másképp alakult.

Terhesség a betegség árnyékában

Fotó: Unsplash.com

Betegsége miatt rettegett a nő

Abby Wood, egy New Hampshire-i óvodapedagógus, már fiatal korában furcsa szívdobogásokat tapasztalt, ám hosszú ideig azt mondták neki, nincs ok az aggodalomra. A tünetek évekre eltűntek, majd 2020-ban sokkal erősebben tértek vissza. A fiatal amerikai nő ekkor már tanított, és egyre gyakrabban érezte úgy, mintha a szíve versenyt futna a testével.

A kivizsgálások során kiderült, hogy szívveréseinek több mint 20 százaléka rendellenes, ami a szív megnagyobbodásához és a vérkeringés romlásához vezetett. Az orvosok dilatatív kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála. A járvány idején Abby egyedül járt vizsgálatról vizsgálatra, miközben béta-blokkoló kezelést kapott, és háromhavonta ellenőrizték az állapotát.

Időközben megismerkedett későbbi férjével, Chris Wooddal, egy gyógyszeripari mérnökkel. Összeházasodtak, és hamarosan családalapításba kezdtek – sikertelenül. Öt sikertelen inszemináció után lombikprogram mellett döntöttek, az orvosok pedig Abby szívállapota miatt csak egy embrió beültetését javasolták.

A beavatkozás sikeres volt, ám a hathetes ultrahangon sokkoló hírt kaptak: Abby ikreket várt. A boldogság helyét azonnal a félelem vette át, mivel korábban azt mondták neki, hogy az ikerterhesség akár végzetes is lehet számára. Abby bevallása szerint halálra rémült.

Az utolsó hónapok rendkívül megterhelőek voltak: Abby október végén abbahagyta a munkát, alig tudott mozogni, folyamatosan pihennie kellett. December elején az orvosok már a korai szívelégtelenség jeleit észlelték, ezért kórházba került, majd szoros megfigyelés után engedték haza.

Karácsony estéjén, a császármetszés előtt Abby búcsúüzeneteket küldött a családjának, attól félve, hogy nem éli túl a műtétet. Végül azonban minden rendben zajlott: megszületett Clive és Simon, akik egészségesen jöttek világra.

A következő karácsony reggelén Abby először tarthatta karjában az ikreket. Az édesanya szíve azóta sokat javult, egy újabb beavatkozás után ritkábban jelentkeznek a panaszai. Ma már úgy érzi, minden félelem és szenvedés ellenére megérte a küzdelem.

Az, hogy együtt, egészségesen otthon lehetünk, mindennél többet jelent

– mondta a People magazinnak. Abby szerint a fiúk érkezése igazi csoda, amely örökre megváltoztatta az életét.