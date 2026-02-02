Búcsúüzenetet írt ikrei érkezése előtt a kismama: felkészült rá, hogy belehal a szülésbe

Abby Wood sokáig attól félt, hogy sosem lehet édesanya, majd amikor végre teherbe esett, orvosai egy része arra figyelmeztette: az ikerterhesség akár az életébe is kerülhet a betegsége miatt. A történet vége azonban egészen másképp alakult.
Abby Wood, egy New Hampshire-i óvodapedagógus, már fiatal korában furcsa szívdobogásokat tapasztalt, ám hosszú ideig azt mondták neki, nincs ok az aggodalomra. A tünetek évekre eltűntek, majd 2020-ban sokkal erősebben tértek vissza. A fiatal amerikai nő ekkor már tanított, és egyre gyakrabban érezte úgy, mintha a szíve versenyt futna a testével.
A kivizsgálások során kiderült, hogy szívveréseinek több mint 20 százaléka rendellenes, ami a szív megnagyobbodásához és a vérkeringés romlásához vezetett. Az orvosok dilatatív kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála. A járvány idején Abby egyedül járt vizsgálatról vizsgálatra, miközben béta-blokkoló kezelést kapott, és háromhavonta ellenőrizték az állapotát.
Időközben megismerkedett későbbi férjével, Chris Wooddal, egy gyógyszeripari mérnökkel. Összeházasodtak, és hamarosan családalapításba kezdtek – sikertelenül. Öt sikertelen inszemináció után lombikprogram mellett döntöttek, az orvosok pedig Abby szívállapota miatt csak egy embrió beültetését javasolták.
A beavatkozás sikeres volt, ám a hathetes ultrahangon sokkoló hírt kaptak: Abby ikreket várt. A boldogság helyét azonnal a félelem vette át, mivel korábban azt mondták neki, hogy az ikerterhesség akár végzetes is lehet számára. Abby bevallása szerint halálra rémült.
Az utolsó hónapok rendkívül megterhelőek voltak: Abby október végén abbahagyta a munkát, alig tudott mozogni, folyamatosan pihennie kellett. December elején az orvosok már a korai szívelégtelenség jeleit észlelték, ezért kórházba került, majd szoros megfigyelés után engedték haza.
Karácsony estéjén, a császármetszés előtt Abby búcsúüzeneteket küldött a családjának, attól félve, hogy nem éli túl a műtétet. Végül azonban minden rendben zajlott: megszületett Clive és Simon, akik egészségesen jöttek világra.
A következő karácsony reggelén Abby először tarthatta karjában az ikreket. Az édesanya szíve azóta sokat javult, egy újabb beavatkozás után ritkábban jelentkeznek a panaszai. Ma már úgy érzi, minden félelem és szenvedés ellenére megérte a küzdelem.
Az, hogy együtt, egészségesen otthon lehetünk, mindennél többet jelent
– mondta a People magazinnak. Abby szerint a fiúk érkezése igazi csoda, amely örökre megváltoztatta az életét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.