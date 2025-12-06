Egyre több gyerek szorong az ijesztgetős krampuszoktól – mutatjuk a szakértő véleményét!

Egyre több szülő és pedagógus figyel fel arra, hogy a krampuszokkal és virgáccsal tarkított, rémisztgetős Mikulás-járás valójában több gyereket ijeszt meg, mint amennyit megnevettet. Óvodapedagógusok és gyerekpszichológusok szerint ma már szinte minden csoportban vannak olyan kicsik, akik kifejezetten szoronganak a Mikulástól: a piros ruhás bácsi érkezése sokaknál nem izgatott várakozást, hanem sírást vált ki. Mutatjuk, mi válthatja ki a gyermekkori szorongást a Mikulás hagyománya körül!

Gyermekkori szorongás: Szakértők szerint a lánccsörgető krampuszok és a virgács már nem játékos hagyomány, hanem valódi félelmet válthat ki a legkisebbekből.

Gyermekkori szorongás - félelmet keltenek a krampuszok?

A szakemberek szerint a félelem hátterében gyakran a túlzott dramatizálás áll. Sok helyen még mindig hagyomány a lánccsörgető, fenyegető hangokat kiadó krampuszok felvonulása vagy a virgáccsal való „nevelésre” utalás. Ezek a felnőttek számára ártalmatlan tréfáknak tűnő elemek egy néhány éves gyerek számára viszont nagyon is valós fenyegetést jelenthetnek.

A gyerekek idegrendszere még nem képes ugyanúgy szabályozni az izgalmat és a félelmet, mint a felnőtteké, ezért ami a felnőttnek “játékos ijesztgetés”, az egy kisgyermek számára lehet fenyegetés. A gyerek nem “rossz”, nem érzékenyebb az átlagnál, egyszerűen természetes módon reagál egy számára kiszámíthatatlan élményre. A gyerekek számára az ünnepnek az örömről, a kapcsolódásról és a rituálék biztonságáról kellene szólnia. Jó hír, hogy néhány apró változtatással a Mikulás nap varázslatos és biztonságos élmény lehet: érdemes előre elmondani, hogyan fog zajlani a találkozás, kerülni kell azt az üzenetet, hogy ‘ha nem viselkedsz jól, elvisz a krampusz’, engedjük meg a gyereknek, hogy megfigyelése, közeledhessen, kérdezhessen, vagy fogadjuk el, ha inkább távolról szeretné nézni - ez is teljesen rendben van

– mondja Balla Györgyi pszichológus.

A túl erős ijesztgetés akár hosszabb távú szorongást is előidézhet, és később visszatérő félelemként jelenhet meg.

A varázslat legyen a középpontban, ne a félelem

A jó hír azonban az, hogy néhány apró változtatással a szülők és az óvodapedagógusok is sokat tehetnek azért, hogy a Mikulás érkezése ne traumát, hanem örömteli, szerethető élményt jelentsen.

Barátságos Mikulás: Lágyabb hang, lassabb mozdulatok, kedves szavak – ezek sokat segítenek a bizalom kialakításában.

Krampusz helyett segítők: Egyre több intézmény dönt úgy, hogy a krampuszt teljesen elhagyja, és inkább kedves manókat küld a Mikulás mellé.

Élmény, nem fegyelmezés: A virgácsot sok helyen már jelképesen sem használják, hogy az ünnep ne a „rosszaság” listájáról, hanem az együttlétről szóljon.

Felkészítés és beszélgetés: Ha a gyerek előre tudja, mi fog történni, könnyebben megéli az eseményt.

A Mikulás az öröm ünnepe

A szakértők szerint fontos lenne újragondolni a hagyományokat, hogy a Mikulás valóban azt a varázslatos, meleg hangulatot jelentse, amire eredetileg hivatott. A gyerekeknek nincs szükségük fenyegetésre ahhoz, hogy értékeljék az ünnepet – sokkal inkább biztonságra, kedvességre és egy csipetnyi varázslatra. Mert a Mikulás valóban nem a félelemről szólna. Hanem a csodáról.

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!