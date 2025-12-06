Egyre több gyerek szorong az ijesztgetős krampuszoktól – mutatjuk a szakértő véleményét!

Egyre több szülő és pedagógus figyel fel arra, hogy a krampuszokkal és virgáccsal tarkított, rémisztgetős Mikulás-járás valójában több gyereket ijeszt meg, mint amennyit megnevettet. Óvodapedagógusok és gyerekpszichológusok szerint ma már szinte minden csoportban vannak olyan kicsik, akik kifejezetten szoronganak a Mikulástól: a piros ruhás bácsi érkezése sokaknál nem izgatott várakozást, hanem sírást vált ki. Mutatjuk, mi válthatja ki a gyermekkori szorongást a Mikulás hagyománya körül!
A szakemberek szerint a félelem hátterében gyakran a túlzott dramatizálás áll. Sok helyen még mindig hagyomány a lánccsörgető, fenyegető hangokat kiadó krampuszok felvonulása vagy a virgáccsal való „nevelésre” utalás. Ezek a felnőttek számára ártalmatlan tréfáknak tűnő elemek egy néhány éves gyerek számára viszont nagyon is valós fenyegetést jelenthetnek.
A gyerekek idegrendszere még nem képes ugyanúgy szabályozni az izgalmat és a félelmet, mint a felnőtteké, ezért ami a felnőttnek “játékos ijesztgetés”, az egy kisgyermek számára lehet fenyegetés. A gyerek nem “rossz”, nem érzékenyebb az átlagnál, egyszerűen természetes módon reagál egy számára kiszámíthatatlan élményre. A gyerekek számára az ünnepnek az örömről, a kapcsolódásról és a rituálék biztonságáról kellene szólnia. Jó hír, hogy néhány apró változtatással a Mikulás nap varázslatos és biztonságos élmény lehet: érdemes előre elmondani, hogyan fog zajlani a találkozás, kerülni kell azt az üzenetet, hogy ‘ha nem viselkedsz jól, elvisz a krampusz’, engedjük meg a gyereknek, hogy megfigyelése, közeledhessen, kérdezhessen, vagy fogadjuk el, ha inkább távolról szeretné nézni - ez is teljesen rendben van
– mondja Balla Györgyi pszichológus.
A túl erős ijesztgetés akár hosszabb távú szorongást is előidézhet, és később visszatérő félelemként jelenhet meg.
A jó hír azonban az, hogy néhány apró változtatással a szülők és az óvodapedagógusok is sokat tehetnek azért, hogy a Mikulás érkezése ne traumát, hanem örömteli, szerethető élményt jelentsen.
A szakértők szerint fontos lenne újragondolni a hagyományokat, hogy a Mikulás valóban azt a varázslatos, meleg hangulatot jelentse, amire eredetileg hivatott. A gyerekeknek nincs szükségük fenyegetésre ahhoz, hogy értékeljék az ünnepet – sokkal inkább biztonságra, kedvességre és egy csipetnyi varázslatra. Mert a Mikulás valóban nem a félelemről szólna. Hanem a csodáról.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.