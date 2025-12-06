Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyre több gyerek szorong az ijesztgetős krampuszoktól – mutatjuk a szakértő véleményét!

Mikulás expressz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 16:05
mikulás ábrázolásMikulás Kaland
Egyre több óvodában és iskolában merül fel a kérdés: vajon valóban vidámságot hoz-e a Mikulás, vagy a lánccsörgető krampuszok és a virgáccsal való fenyegetés inkább szorongást kelt a legkisebbekben? Erre a válaszra kerestük a kérdést szakember segítségével! Mutatjuk a gyermekkori szorongás részleteit!

Egyre több szülő és pedagógus figyel fel arra, hogy a krampuszokkal és virgáccsal tarkított, rémisztgetős Mikulás-járás valójában több gyereket ijeszt meg, mint amennyit megnevettet. Óvodapedagógusok és gyerekpszichológusok szerint ma már szinte minden csoportban vannak olyan kicsik, akik kifejezetten szoronganak a Mikulástól: a piros ruhás bácsi érkezése sokaknál nem izgatott várakozást, hanem sírást vált ki. Mutatjuk, mi válthatja ki a gyermekkori szorongást a Mikulás hagyománya körül!

Gyermekkori szorongás a mikulástól.
Gyermekkori szorongás: Szakértők szerint a lánccsörgető krampuszok és a virgács már nem játékos hagyomány, hanem valódi félelmet válthat ki a legkisebbekből.

Gyermekkori szorongás - félelmet keltenek a krampuszok?

A szakemberek szerint a félelem hátterében gyakran a túlzott dramatizálás áll. Sok helyen még mindig hagyomány a lánccsörgető, fenyegető hangokat kiadó krampuszok felvonulása vagy a virgáccsal való „nevelésre” utalás. Ezek a felnőttek számára ártalmatlan tréfáknak tűnő elemek egy néhány éves gyerek számára viszont nagyon is valós fenyegetést jelenthetnek.

A gyerekek idegrendszere még nem képes ugyanúgy szabályozni az izgalmat és a félelmet, mint a felnőtteké, ezért ami a felnőttnek “játékos ijesztgetés”, az egy kisgyermek számára lehet fenyegetés. A gyerek nem “rossz”, nem érzékenyebb az átlagnál, egyszerűen természetes módon reagál egy számára kiszámíthatatlan élményre. A gyerekek számára az ünnepnek az örömről, a kapcsolódásról és a rituálék biztonságáról kellene szólnia. Jó hír, hogy néhány apró változtatással a Mikulás nap varázslatos és biztonságos élmény lehet: érdemes előre elmondani, hogyan fog zajlani a találkozás, kerülni kell azt az üzenetet, hogy ‘ha nem viselkedsz jól, elvisz a krampusz’, engedjük meg a gyereknek, hogy megfigyelése, közeledhessen, kérdezhessen, vagy fogadjuk el, ha inkább távolról szeretné nézni - ez is teljesen rendben van

– mondja Balla Györgyi pszichológus.

A túl erős ijesztgetés akár hosszabb távú szorongást is előidézhet, és később visszatérő félelemként jelenhet meg.

A varázslat legyen a középpontban, ne a félelem

A jó hír azonban az, hogy néhány apró változtatással a szülők és az óvodapedagógusok is sokat tehetnek azért, hogy a Mikulás érkezése ne traumát, hanem örömteli, szerethető élményt jelentsen.

  • Barátságos Mikulás: Lágyabb hang, lassabb mozdulatok, kedves szavak – ezek sokat segítenek a bizalom kialakításában.
  • Krampusz helyett segítők: Egyre több intézmény dönt úgy, hogy a krampuszt teljesen elhagyja, és inkább kedves manókat küld a Mikulás mellé.
  • Élmény, nem fegyelmezés: A virgácsot sok helyen már jelképesen sem használják, hogy az ünnep ne a „rosszaság” listájáról, hanem az együttlétről szóljon.
  • Felkészítés és beszélgetés: Ha a gyerek előre tudja, mi fog történni, könnyebben megéli az eseményt.

A Mikulás az öröm ünnepe

A szakértők szerint fontos lenne újragondolni a hagyományokat, hogy a Mikulás valóban azt a varázslatos, meleg hangulatot jelentse, amire eredetileg hivatott. A gyerekeknek nincs szükségük fenyegetésre ahhoz, hogy értékeljék az ünnepet – sokkal inkább biztonságra, kedvességre és egy csipetnyi varázslatra. Mert a Mikulás valóban nem a félelemről szólna. Hanem a csodáról.

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu