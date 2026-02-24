Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
"Összetört a szívünk" - egy 43 éves anya és 7 éves lánya hunyt el az autópályán történt halálos balesetben

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 21:30
anya-lányatragédia
Családjuk szívszorító szavakkal búcsúzott.
B. V.
A szerző cikkei

Kiderült, kik voltak annak a horrorisztikus A3-as autópályán történt balesetnek az áldozatai, amely autóbalesethez a rendőrség jelenleg is keresi a szemtanúkat. Az elhunyt két személy egy anya-lánya páros volt. A 43 éves Mary Michelle Devine és a mindössze hétéves Theia, akik saját autójukban, egy piros Ford Fiestában ülve szenvedtek halálos balesetet február 17-én, reggel tíz közül. Családtagjaik pedig, akik még csak most próbálják feldolgozni a tragédiát, szívszorító búcsút vettek tőlük.

Anya-lánya páros vesztette életét a balesetben.
Anya-lánya páros vesztette életét a balesetben.  Fotó: X

Mary és Theia a balesetet követően olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, miután autójuk letért az útról, hogy már nem lehetett segíteni rajtuk, a helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A mi gyönyörű, annyira szeretett Theiánk, aki olyan nagy magabiztossággal és élettel telve élte mindennapjait. A mi őrült, állandóan vibráló, aranyszívű Michelle-ünk. A két legszebb lélek, akikkel valaha is találkozhattál. Minden nap, minden egyes nap hiányolni fogunk titeket. Mindketten csodás személyiséggel rendelkeztetek. Oly sokan szerettek titeket. Összetört a szívünk

 - közölte a gyászoló család. 

 

Más autó nem volt érintett a balesetben

A tragédia a Surrey-Hampshire városhatár közelében történt, az anya-lánya páros autóján kívül más nem volt érintett. A balesetet egy utánuk közlekedő motoros jelentette a rendőröknek, akik azonnal a helyszínre siettek

Két érintettje volt az esetnek. Egy 43 éves nő és egy hét éves kislány, akik Portsmouth-ból származtak. Sajnálatos módon mindketten életüket vesztették a helyszínen 

- közölték a hatóságok kiemelve, szemtanúnak, fedélzeti kamera felvételekkel rendelkező autósokat keresnek annak érdekében, hogy rá tudjanak jönni, mi okozta a szerencsétlenséget, írja a TheSun.

 

