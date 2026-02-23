Angster Mária emlékére: A tudattalan fogadalom nagy erő

Dr. Angster Mária hosszú ideig dolgozott az I. sz. Gyerekklinika pszichológiai osztályán. Eredetileg orvos szeretett volna lenni, de tanárként is jól megállta a helyét – mégis a pszichológiát választotta, annak is a nehezét. Ő volt az első magyar gyerek-művese állomás pszichológusa, amire úgy emlékezett: nagyon nehéz, érzelmileg igénybe vevő, de izgalmas és eredményes munka volt.
Popper Péter tanár úr azt mondta, a születéssel és a halállal jóban kell lennie az embernek, és aki ezekkel nincs rendben, az ne dolgozzon ezen a pályán
– emlékezett erre az időszakra a Természetgyógyász Magazinnak adott interjúban közel öt évvel ezelőtt.
Később daganatos betegekkel foglalkozott, Németországban tanult pszicho-onkológiát - annak idején itthon ilyen még nem volt.
A családállítás tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a pszicho-onkológiai irodalomban leírt daganatos megbetegedésre hajlamosító tényezők és életutak mellett, – illetve ezek hiányában – a transzgenerációs dinamikák is fontos szerepet játszanak. Egy-egy tudattalan vagy tudatos sorsátvállalás, melyet a „ha te, akkor én is”, a „megyek utánad”, az „inkább én halok meg, mint te” mondatokkal lehet összefoglalni, akkor is hozzájárulhat egy súlyos megbetegedés kialakulásához, ha a beteg jó életet él, pszichésen egészséges. A fenti dinamikák állhatnak bármilyen súlyos krónikus megbetegedés hátterében is mind felnőttek, mind gyerekek esetében – fejtette ki.
A családállítás módszerével megismerkedve azonnal úgy érezte, ez az övé. Bántotta, hogy vannak, akik ezt „gyorstalpalón” oktatják, lejáratják a módszert.
Ő kizárólag orvosokat, pszichoterapeutákat és mentálhigiénés szakembereket oktatott.
Meggyőződésem, hogy előzetes pszichoterápiás ismeretek és tapasztalatok nélkül ez a munka veszélyes is lehet. A kliens ugyanis nemcsak a rendszert hozza magával, hanem a pszichéjével is jelen van, és a kettő működése szorosan összefügg. Akiktől én sokat tanultam, ők maguk is mind remek terapeuták voltak
– mondta erről.
Saját maga is részt vett családállításon, hogy megtapasztalja, a hozzá forduló kliens mit él át, min megy keresztül.
Az állításokon azonnal kirajzolódtak a rejtett dinamikák és sorsátvállalások, és úgy szűntek meg, mint amikor egy rossz álomból hirtelen felébred az ember. Ezekre a dolgokra a hagyományos pszichológiai gondolkodással, az ember saját életének elemzésével nem lehetne rájönni
– osztotta meg személyes tapasztalását.
Dr. Angster Mária pszichológus, klinikai gyerek szakpszichológus, pszichoterapeuta volt. Tevékenységét a XI. kerületi Nevelési Tanácsadó pszichológusaként kezdte, majd tíz éven át a SOTE Orvospszichológiai Oktató Csoportjában dolgozott. 1995-től egyéni praxisban dolgozott pszichoterapeutaként, emellett a Budai MÁV kórházban volt pszicho-onkológiai tanácsadó több mint 10 éven át. 2001-től vezetett családállítás csoportokat, 2006-tól a normaadónak számító Német Rendszerállítók Egyesülete (DGfS) által elismert családállítás oktató volt, képzéseit az egyesület akkreditálta. A témában számos publikációja, több könyvfejezete és két saját könyve jelent meg, a 2013-as Ikertörténetek és a 2021-es Babatörténetek. Részt vesz a módszerrel kapcsolatos hatásvizsgálatokban is.
Volt egy projektje daganatos betegekkel a Margit, a Péterfy és a budai MÁV Kórházban.
„Akiknél még a primér daganatot elkaptuk és kiderült, hogy nem a saját életprogramjukat követik, hanem tudatalatti fogadalmat, átvételt, azok meggyógyultak” - mesélte. – „A tudattalan fogadalom nagyon nagy erő. Nem a racionális gondolkodás termése, mert az eszével mindenki tudja, hogy senki sorsát nem vehetjük át, hanem a gyermeki mágikus gondolkodásé, mely szerint minden lehetséges. A mágikus gondolkodást meghaladjuk, de azért bennünk él tovább… A tudattalan fogadalmaink minden személyes szándékot és élettervet felülírnak. A lélek egy fölöttes hatóság, a parancsa erősebb, mint a psziché parancsa” – vélekedett.
Szabadidejében sup deszkázott, kondizott, sokat sétált kedvenc kutyájával, szeretett utazni, együtt lenni a barátaival.
Az a nagy szerencsém, hogy engem nagyon sok minden érdekel, de a munkám a legjobban
– vallotta.
Dr. Angstel Mária nem távozott nyom nélkül ebből a világból: kliensei, tanítványai és azok kliensei sokat köszönhetnek neki – olykor az életüket. A hazai pszichológia pedig egy hasznos módszert: a Hellinger-féle családállítást.
