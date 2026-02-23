Angster Mária emlékére: A tudattalan fogadalom nagy erő

Dr. Angster Mária hosszú ideig dolgozott az I. sz. Gyerekklinika pszichológiai osztályán. Eredetileg orvos szeretett volna lenni, de tanárként is jól megállta a helyét – mégis a pszichológiát választotta, annak is a nehezét. Ő volt az első magyar gyerek-művese állomás pszichológusa, amire úgy emlékezett: nagyon nehéz, érzelmileg igénybe vevő, de izgalmas és eredményes munka volt.

Dr. Angster Mária boldog volt, amikor valakinek sikerült segítenie Fotó: Természetgyógyász Magazin

Popper Péter tanár úr azt mondta, a születéssel és a halállal jóban kell lennie az embernek, és aki ezekkel nincs rendben, az ne dolgozzon ezen a pályán

– emlékezett erre az időszakra a Természetgyógyász Magazinnak adott interjúban közel öt évvel ezelőtt.

Dr. Angster Mária Németországból hozta a családállítás módszerét

Később daganatos betegekkel foglalkozott, Németországban tanult pszicho-onkológiát - annak idején itthon ilyen még nem volt.

A családállítás tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a pszicho-onkológiai irodalomban leírt daganatos megbetegedésre hajlamosító tényezők és életutak mellett, – illetve ezek hiányában – a transzgenerációs dinamikák is fontos szerepet játszanak. Egy-egy tudattalan vagy tudatos sorsátvállalás, melyet a „ha te, akkor én is”, a „megyek utánad”, az „inkább én halok meg, mint te” mondatokkal lehet összefoglalni, akkor is hozzájárulhat egy súlyos megbetegedés kialakulásához, ha a beteg jó életet él, pszichésen egészséges. A fenti dinamikák állhatnak bármilyen súlyos krónikus megbetegedés hátterében is mind felnőttek, mind gyerekek esetében – fejtette ki.

Csak megfelelően képzett szakembereket oktatott

A családállítás módszerével megismerkedve azonnal úgy érezte, ez az övé. Bántotta, hogy vannak, akik ezt „gyorstalpalón” oktatják, lejáratják a módszert.

Ő kizárólag orvosokat, pszichoterapeutákat és mentálhigiénés szakembereket oktatott.

Meggyőződésem, hogy előzetes pszichoterápiás ismeretek és tapasztalatok nélkül ez a munka veszélyes is lehet. A kliens ugyanis nemcsak a rendszert hozza magával, hanem a pszichéjével is jelen van, és a kettő működése szorosan összefügg. Akiktől én sokat tanultam, ők maguk is mind remek terapeuták voltak

– mondta erről.