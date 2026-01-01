Év eleji érintésfrász? Ne aggódj, a haptefóbia kezelhető a pszichoterapeuta szerint

Megölelünk másokat, ha az érzéseinket szeretnénk kifejezni, ha izgatottak, boldogok, szomorúak vagyunk, vagy csak vigasztalni próbálunk valakit. Ráadásul ebben az időszakban még gyakoribb, hogy találkozunk valakivel, aki a karja közé akar minket zárni, méghozzá jó szorosan és persze sokáig. De mi van akkor, ha ez valakiből erős szorongást vált ki? Nem kell aggódni, a haptefóbia, vagyis az érintésfóbia jól kezelhető!

A haptefóbia a gyermekkorban gyökerezik

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

Van, akiből rettegést vált ki a haptefóbia

A haptefóbia kialakulásának oka a gyermekkora vezethető vissza dr. Makai Gábor pszichoterapeuta szerint.

Az érintésfóbia jelei, súlyossági fokai.

Így diagnosztizálják a heptefóbiát.

Az érintésfóbia kezelési módjai.

Miért van szükségünk az ölelésre?

Az ölelés lelassítja a szívverést és csökkenti a stresszhormon, a kortizol szintjét szervezetben. Nyugtató és lazító hatása van, a biztonság érzését kelti. Növeli az oxitocin szintet, ami a boldogsághormon. Ez mélyíti a kötődést szeretteinkkel, legyen szó az édesanyánkról, a gyerekünkről, a szerelmünkről vagy közeli barátokról, a kutyánkról vagy a macskánkról. A szeretetteljes érintés növeli az önbecsülést, csökkenti a magány érzését, de még az egészségre is jó hatással van, mivel erősíti az immunrendszert.

Az ember be van programozva arra, hogyan reagáljon az érintésre.

– Ha gyermekkorban nem úgy edukáltak valakit, hogy az érintést egy természetes és biztonságos gesztusnak tekintse, akkor nem alakul ki benne az öleléssel kapcsolatos elfogadás sem. Az ember vagy megtanulja élvezni az érintést, és olyan jó élményeket kapcsol hozzá, mint a szeretet, biztonság, együttérzés, meghittség, vagy nem. Ha gyerekkorban sok ölelést kapott valaki, felnőttként is élvezni fogja, ha hozzábújnak.

Ha viszont nem ilyen szerencsés az ember és ölelés helyett inkább bántalmazásban volt része, akkor nem meglepő módon a félelemhez, fájdalomhoz köti az érintést, vagy csak kínosnak érzi, zavarba jön tőle

– mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Amikor már nagyobb a baj, kialakult az érintésfóbia

Az is előfordulhat, hogy valakinek érintésfóbiája vagyis haptefóbiája van. Ebben az esetben intenzív, irracionális szorongást tapasztal már csak a gondolattól is, hogy valaki a keblére szorítja őt.