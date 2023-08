Olyan féltékenység ütötte fel a fejét Istenes Bence és Csobot Adél kapcsolatában, mint soha

Hozzátette, Adélnak most volt egy táncos előadása, ugyanúgy Hegyes Bercivel táncolt a Margitszigeten, a Tango with the Stars nevű eseményen.

Konkrétan én beszéltem rá, hogy menj, csináld, mert rájöttem, ha ő jól érzi magát, akkor az a nőiesség, amit belőle kivált, az hozzám száll vissza. Úgymond én is kapok abból, ha ő jól érzi magát

- fogalmazott Istenes Bence.