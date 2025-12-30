Szörnyű fertőzés követelte a világ legsúlyosabb embere életét

A világ legsúlyosabb embere, aki egykor közel 600 kilogrammot nyomott, 41 éves korában hunyt el, miután súlyos vesefertőzés alakult ki nála.

Juan Pedro Franco korábban a világ legsúlyosabb embere Guinness-rekordot is kiérdemelte Fotó: YouTube

Juan Pedro Franco december 24-én halt meg a közép-mexikói Aguascalientes állam egyik kórházában, ahol amiatt kezelték, hogy az állapota gyorsan romlott a vesefertőzéssel összefüggő szövődmények miatt. Halálhírét kezelőorvosa, Dr. José Antonio Castaneda erősítette meg, aki elmondta, hogy az utolsó napokban szisztémás szövődmények alakultak ki a férfinál.

Bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is, mint a világ legsúlyosabb embere

Franco rendkívüli testsúlya először 2017-ben hozott számára világszintű ismertséget, amikor a Guinness Rekordok Könyve a világ legelhízottabb élő emberének ismerte el. Csúcspontján 599 kilogrammot nyomott, és az évekig tartó extrém elhízás miatt nagyrészt ágyhoz volt kötve, mivel önállóan nem tudott mozogni.

Ugyanabban az évben intenzív, szigorúan ellenőrzött orvosi programba kezdett Dr. Castaneda felügyelete alatt. A kezelési terv egy mediterrán jellegű, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrendet foglalt magában, amelyet két testsúlycsökkentő beavatkozás követett: először gyomorszűkítő műtét, majd később gyomor-bypass.

A kezelés drámai súlycsökkenést eredményezett, így testsúlya közel a felére csökkent, és évek után ismét képes volt járni. Az orvosok szerint az állapotjavulás csökkentette a cukorbetegséggel összefüggő szövődmények és a szív- és érrendszeri megterhelés kockázatát, ugyanakkor hosszú betegségtörténete továbbra is sebezhetővé tette.

2020-ban Franco túlélte a Covid-19 fertőzést is, annak ellenére, hogy egészségügyi előzményei miatt rendkívül magas kockázatú betegnek számított.

Kezelőorvosa később úgy jellemezte az esetét, mint pályafutása egyik legösszetettebb kezelését, hozzátéve, hogy Franco őszintesége a küzdelmeiről segített ráirányítani a figyelmet az elhízásra, mint krónikus betegségre, amely hosszú távú, empatikus orvosi ellátást igényel.

A testem egyszerűen a saját útját járta, mindenféle kontroll nélkül. Nap mint nap próbáltam diétázni, de semmi sem működött, és kétségbeestem

– nyilatkozta korábban a testsúlyáról Franco.

Már az is fantasztikus érzés, hogy fel tudod emelni a karod, fel tudsz kelni minden nap, ki tudsz menni egy pohár vízért vagy a mosdóba. Nagyszerű érzés többet mozogni és önállóbbnak lenni

– jelentette ki a műtétei után.

(Daily Mail)