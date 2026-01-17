Egy pillanat alatt szertefoszlott a család élete, amikor a házukba csapódott egy autó

Egy pillanat alatt megváltozott az élete az anyának és családjának, miután egy autó belerohant az otthonukba. Paige Amber éppen tévét nézett a gyerekekkel, amikor addigi életük egy pillanat alatt szertefoszlott – közölte a Mirror. A szörnyű balesetről az édesanya könnyekkel küszködve mesélt.
A 32 éves Paige Amber éppen a párjával, Joe-val és gyermekeikkel pihent, amikor egy Ford Fiesta sofőrje elvesztette az irányítást és belerohant a házukba, eltalálva a gázvezetéket és az elektromos dobozt is.
A baleset a nyugat-sussexi Capthorne-ban történt január 2-án. A rettegő családnak üres kézzel kellett elmenekülnie a házból, attól tartva, hogy az összeomlik – azóta pedig egy ablak nélküli szobában élnek.
Paige Amber így mesélt a történtekről:
Éppen befejeztük a vacsorát, amikor azt láttuk, hogy a házam darabjai konkrétan szétszóródtak a szobában
Könnyeivel küszködve hozzátette:
Egy hatalmas csattanás volt, szó szerint úgy hangzott, mintha egy bomba robbant volna fel. A Ford Fiestának az eleje a házamban volt
A következő pillanatban a család pánikba esett, amikor meglátta a hatalmas lyukat a házukon.
Az otthonukból kiszorult család megsegítésére létrehoztak egy adománygyűjtést.
Az otthonunk az a hely, ahol a gyermekeimnek biztonságban kellene érezniük magukat, ez nekünk másodpercek alatt megsemmisült
– írta a megtört anyuka.
Az elsősegélynyújtó mérnökök elzárták a gázt és az áramot, ezért - ugyan a sofőr és a házban tartózkodók is sértetlenül megúszták az esetet - Paige és szerettei azonban azóta is szükségszálláson élnek.
Már közel két hete vagyunk itt és ez egy rémálom. Alig van hely, mind a négyen egyetlen kis szobába vagyunk bezsúfolva.
Majd hozzátette:
Nincsenek ablakok, és az, hogy ott kellett hagynom az új otthonomat, erre cserélni, olyasmi, amit soha nem fogok elfelejteni
A becslések szerint a házban keletkezett károk helyreállítása körülbelül 30 000 fontba kerül, és akár négy hónapig is eltarthat, mire ismét lakhatóvá válik.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Paige legkisebb gyermekét ezen a héten mellkasi fertőzéssel kórházba kellett szállítani és a család attól tart, hogy az állapota tovább romlik, ha nem költöznek el hamarosan az átmeneti otthonból. Az édesanya teljesen kimerült, de próbál erősnek mutatkozni gyermekei előtt.
