Rémálomban él a kisfiú: máig kísértik az emlékek, miután egy sebész hatalmasat hibázott

Megrázó részletek derültek ki a londoni Great Ormond Street Gyermekkórház egyik legsúlyosabb orvosi botrányáról. Egy független vizsgálat szerint Yaser Jabbar ortopéd sebész közel száz gyermeket károsított meg öt év alatt, miközben alsó végtagi rekonstrukciós műtéteket végzett az intézményben.

A sebész hibái még ma is kísértik a kisfiút.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Borzalmas hibát vétett a sebész

Az egyik érintett, a ma már 12 éves Vivaan Sharma, akinek családja szerint fiuk „egy életre meg lett bélyegezve” a rosszul elvégzett beavatkozás következményei miatt. Vivaan rövidebb és enyhén görbe jobb lábbal született. Orvosai korábban azt mondták a szüleinek, hogy ha nem avatkoznak közbe, a lábhossz-különbség később akár 9 centiméteresre is nőhet. A fiú mindössze hétéves volt, amikor 2021 júliusában Jabbar egy műtétet végzett rajta.

A szülők elmondása szerint már a beavatkozás után gyanús jeleket tapasztaltak. A sebész a megbeszéltektől eltérő fém rögzítőkeretet használt, amit sem előzetesen, sem utólag nem indokolt meg. Amikor a beavatkozás utáni duzzanat csökkent, a család észrevette, hogy Vivaan lábán kemény dudor keletkezett, a csont kitapintható volt, a lábfeje pedig természetellenes szögben állt.

A független szakértők későbbi megállapítása szerint a beavatkozásnak „nem volt szakmai indokoltsága”, és súlyos tervezési hibák történtek, többek között az implantátumok rossz elhelyezése miatt. A jelentés Vivaan esetét „közepes mértékű károsodásként” sorolta be, ezt a család felháborítónak nevezte.

„Ez nem közepes kár. A fiam kezelése, mozgása messze túlmutat azon a hat hónapon, amit a jelentés közepes sérülésként határoz meg”

– mondta az édesapa, Viresh Sharma.

Hozzátette: a szakértők soha nem beszéltek Vivaannal, nem ismerik az éjszakai rémálmait, pedig olykor arra ébred, hogy újabb műtétektől retteg.

Vivaan azóta több korrekciós műtéten is átesett más sebészeknél, de ma is sántít, és a történtek súlyosan rányomták bélyeget az önbizalmára és lelkiállapotára. Szülei szerint egész eddigi életét kórházak között töltötte, mégis cserbenhagyta az a rendszer, amelynek meg kellett volna védenie.