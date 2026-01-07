Sátoraljaújhelyi vonatbaleset: összetört az elhunyt kislány nagymamája - féltik a helyiek Ica nénit

Január elseje óta égnek a mécsesek annál a sátoraljaújhelyi vasúti átjárónál, ahol aznap délután egy négy ember életét követelő vonatbaleset sokkolta a helyi lakosokat. Mint azt a Bors is megírta, az aznap a sínekre hajtó Mercedest az újfehértói P. István vezette, a kocsiban utazott szívbéli jó barátja, Balázs, a férfi felesége, G. Bernadett, és közös gyermekük, a 10 éves Elizabeth. A sátoraljaújhelyi vonatbalesetet senki nem élte túl, az eset után pedig két család is összetört. Bernadett édesanyja, Ica néni, a lányát és unokáját is elvesztette, az asszony szinte beleroppan a fájdalomba.

Szomorúan pislákoló mécsesek emlékeztetnek a sátoraljaújhelyi vonatbalesetre

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Összetört a sátoraljaújhelyi vonatbaleset kis áldozatának nagymamája

Azt, hogy hogyan történt a baleset, még mindig nem tudni. Bár az első pletykák arról szóltak, hogy István egy kocsisort kielőzve hajtott a sínekre, a kocsiban ülő családapa, Balázs testvére és az autót vezető István nővérei is elmondták: ők úgy tudják, hogy ilyen nem történt, hiszen az esetnek még csak szemtanúja sincsen, és abban is biztosak, hogy István nem ivott vezetés előtt, hiszen józan életet élt.

Ismerjük Istvánt, tudjuk, hogy nem bolond, nem visz halálba egy családot, szándékosan főleg nem. Mondják, hogy ráelőzött a sorra... Ez tudomásom szerint nem igaz, mert nem volt ott senki, mivel nincsenek szemtanúk sem

- szögezte le a Borsnak Balázs. István nővérei azt is elmondták lapunknak; valóságos gyűlölethullám zúdul rájuk a történtek óta.

Sértő és egyben felháborító, amiket olvasunk. Ez már kegyeletsértés! Megkaptuk azt is, hogy nem gondolunk a mozdony vezetőjére. De, igen, nagyon is gondolunk. Kívánunk neki is megnyugvást és lelki békét, sajnáljuk, hogy ilyet kellett átélnie

- mondta a Borsnak Ilona és Gyöngyi. Leszögezték: ők is összetörtek, gyászolják testvérüket, ahogyan Balázsékat és a kis Elizát is. A történtek után a kislány nagymamája is összeomlott: Ica néni aznap még utoljára látta a vele egy faluban élő lányát és unokáját: úgy tudjuk, a kislány boldogan ugrott szeretett nagymamája nyakába, így kívánt neki boldog új évet. Azóta viszont lányát és unokáját is elvesztette, Ica néni szíve pedig darabokra tört. A gyászoló asszonyt a beleset után el is vitték a szerettei magukhoz, úgy tudni, azóta is náluk van. A helyiek ottjártunkkor elmondták a Borsnak, hogy mennyire féltik Ilonát.

Neki mindene Betti és Eliza voltak, imádta őket, itt éltek egymástól pár száz méterre. Nagyon féltjük, mi lesz vele, hiszen ha vannak is rokonai, mondhatni, mindenét elvesztette: a két legfontosabb embert. Megérteném azt is, ha nem tudna ide visszajönni. Nekünk is szörnyű elsétálni Bettiék háza előtt

- vélekedett egy helyi lakos. Mint mondták, ha tudnak, szeretnének a temetés költségeiben is segíteni.

Itt mindenki ismeri egymást, jól ismertük Balázst, Bettit és Elizát is, nagyon kedves család voltak, Eliza pedig igazi cserfes kislány. Szívesen segítenénk...

- szögezték le.