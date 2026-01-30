„Soha nem ittam és dohányoztam. Mégis ide jutottam, hogy egy géptől függ az életem” – nagy a baj, utcára kerülhet a vesebeteg Norbert

Kilátástalan a helyzete a dunaújvárosi családnak. Hegedűs Norbertről a középiskola utolsó évében derült ki, hogy vesebeteg, és csak egy új vese jelentheti a gyógyulását. Kétnaponta dialízisre kell járnia, és alkalmanként négy órát fekszik a gépben mozdulatlanul.

A dialízis az ára, hogy életben maradjak. A gép nélkül nem tudok létezni, mert a veséim nagyon rossz állapotban vannak. Soha nem ittam és dohányoztam, mindig egészséges életet éltem. Mégis ide jutottam, hogy egy géptől függ az életem

- sóhajt fel Norbert, aki a betegsége miatt került nehéz helyzetbe, és csak a párjára támaszkodhat.

Elveszítheti az otthonát a vesebeteg Norbert

Attól félek, hogy az utcára kerülünk. A párom elveszítette a munkahelyét, és azóta csak ígéreteket kap, de sajnos munkát nem. Ha így megy tovább, akkor a helyzetünk még rosszabb lesz, hiszen az albérletet sem fogjuk tudni fizetni. A középiskola utolsó évében derült ki, hogy beteg vagyok. A vesém annyira károsodott, hogy csak új vese jelentheti a gyógyulást, addig viszont kétnaponta dialízisre kell járnom. Ilyenkor négy órát fekszek mozdulatlanul a gépen, hogy újból tudjak még egy napot létezni

- sóhajt fel a férfi, aki soha nem ivott, és mindig odafigyelt az egészségére. Nehéz helyzetében munkát nem tud vállalni, és csak a párjára számíthat.

Négy éve megnyugodtam, mert kaptam új vesét. Sajnos a szervezetem nem tudta befogadni, és néhány nap után kilökődött. Azóta a helyzetem egyre rosszabb

- folytatja Norbert, aki végtelenül el van keseredve, mert a helyzetük tovább romlott.

Ha nem talál a párom munkát, mehetünk az utcára, és akkor elveszítem a 12 éves fiamat is. Csak az emberek segítségében bízhatok. December elején felfigyelt ránk egy adománygyűjtő csoport, és kifizette a lakásunk kéthavi bérleti díját, de lassan ismét esedékes lesz

- sóhajt fel elkeseredetten Norbert, akinek a helyzetét tovább nehezíti, hogy egy kanül miatt enyhe vérmérgezést kapott, és három hete el is esett, így a térdei is megsérültek. A férfi kétségbeesetten keresi a megoldást, hogy ki tudjanak lábalni a nehéz helyzetükből.

