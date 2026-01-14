Ágyba fektették a házibuli után – órákkal később meghalt a 29 éves nő

Megrendítő tragédia rázta meg az angliai Huddersfield városát: egy fiatal nő meghalt néhány órával azután, hogy egy házibulin vett részt barátaival. A 29 éves Polly Zajdler halálát később balesetnek minősítették, ám az ügy részletei sokkolták a közvéleményt.

A nő meghalt, nem tudták megmenteni.

Fotó: Shutterstock



A nő meghalt, a tragédia körülményei borzalmasak

Polly augusztus elején barátjával, Scott-tal érkezett egy ismerősük otthonába, a South Avenue-n tartott összejövetelre. A buli az éjszakai órákig tartott, amely során Polly alkoholt fogyasztott, valamint több – részben számára felírt, részben másoktól származó – gyógyszert is bevett. A fiatal nő állapota az éjszaka folyamán romlani kezdett. A beszámolók szerint bizonytalanná vált a járása, segítségre volt szüksége ahhoz, hogy feljusson a lépcsőn, így végül lefektették. Senki sem sejtette, hogy ez lesz az utolsó alkalom, hogy élve látják.

Augusztus 9-én hajnalban, körülbelül reggel 5 órakor Scott észrevette, hogy Polly nem reagál. Azonnal megkezdte az újraélesztést és mentőt hívott, ám a beavatkozás ellenére a nő életét már nem tudták megmenteni.

A halottkémi vizsgálat során kiderült, hogy Polly szervezetében többféle gyógyszer volt jelen, köztük olyan is, amelynek szintje „rendkívül magasnak” számított, és a szakirodalom szerint halálos kimenetellel hozható összefüggésbe. A patológus megállapította: az alkohol és a gyógyszerek együttes hatása súlyos légzésdepressziót okozott. A drogok felerősítették egymás nyugtató hatását, ami végül Polly halálához vezetett.

Halála után családja és barátai adománygyűjtést indítottak, amelyen közel hatezer font gyűlt össze a temetés és az emlékszertartás költségeire, írja a Mirror.

Így emlékeztek rá: