Ágyba fektették a házibuli után – órákkal később meghalt a 29 éves nő

Megrendítő tragédia rázta meg az angliai Huddersfield városát: egy fiatal nő meghalt néhány órával azután, hogy egy házibulin vett részt barátaival. A 29 éves Polly Zajdler halálát később balesetnek minősítették, ám az ügy részletei sokkolták a közvéleményt.
Polly augusztus elején barátjával, Scott-tal érkezett egy ismerősük otthonába, a South Avenue-n tartott összejövetelre. A buli az éjszakai órákig tartott, amely során Polly alkoholt fogyasztott, valamint több – részben számára felírt, részben másoktól származó – gyógyszert is bevett. A fiatal nő állapota az éjszaka folyamán romlani kezdett. A beszámolók szerint bizonytalanná vált a járása, segítségre volt szüksége ahhoz, hogy feljusson a lépcsőn, így végül lefektették. Senki sem sejtette, hogy ez lesz az utolsó alkalom, hogy élve látják.
Augusztus 9-én hajnalban, körülbelül reggel 5 órakor Scott észrevette, hogy Polly nem reagál. Azonnal megkezdte az újraélesztést és mentőt hívott, ám a beavatkozás ellenére a nő életét már nem tudták megmenteni.
A halottkémi vizsgálat során kiderült, hogy Polly szervezetében többféle gyógyszer volt jelen, köztük olyan is, amelynek szintje „rendkívül magasnak” számított, és a szakirodalom szerint halálos kimenetellel hozható összefüggésbe. A patológus megállapította: az alkohol és a gyógyszerek együttes hatása súlyos légzésdepressziót okozott. A drogok felerősítették egymás nyugtató hatását, ami végül Polly halálához vezetett.
Halála után családja és barátai adománygyűjtést indítottak, amelyen közel hatezer font gyűlt össze a temetés és az emlékszertartás költségeire, írja a Mirror.
Így emlékeztek rá:
„Polly szerető lány, testvér és hűséges barát volt. Kedves, törődő személyisége mindenkit megérintett, akivel csak találkozott. Szenvedélyesen szerette az állatokat, a természetet, a zenét és az egyedi, különleges dolgokat.”
