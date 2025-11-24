Sebestyén József szülei: Neki kellett volna eltemetnie minket!

Mint arról a Bors beszámolt, a magyar állampolgársággal is rendelkező Sebestyén Józsefet idén nyáron elhurcolták és brutálisan megverték az ukrán katonák egy kényszertoborzás során. A férfi nem akart részt venni abban a háborúban, amihez semmi köze nem volt. A bántalmazás után a családapát elengedték, ám nem sokkal később, a kórházban életét vesztette. Az ukránok tagadják, hogy József halálát a verőlegények okozták.

Sebestyén Józsefet halálra verték az ukrán katonák / Fotó: Olvasói

József szülei, id. Sebestyén József és Márta eddig egyetlen sajtóorgánumnak sem adtak interjút. Lapunkkal most kivételt tettek, mert nem szeretnék, hogy szeretett gyermekük tragédiája feledésbe merüljön.

Soha nem fogjuk tudni feldolgozni egyetlen fiunk elvesztését. Folyamatosan azt kívánjuk, hogy bárcsak inkább mi mentünk volna el előbb

– mondta József a könnyeit nyelve.

Az élet rendje az lett volna, hogy ő temessen el bennünket. Sajnos minden másképp történt. Ahogy mondani szokás: egy sírhelyet már nem lehet betakarni

– tette hozzá a gyászoló apa.

József rendszeresen hazajött hozzánk, és sosem üres kézzel. Nagyon becsületes, szorgalmas és helyes fiú volt

– emlékezett vissza József.

A szülőket június 19-én, csütörtök dél körül értesítették, hogy József súlyos állapotban kórházba került. Mire az idős férfi odaért, már a rendőrség is kint volt, József pedig tolószékben ült, mert CT-re vitték. Egy mondatot tudott szólni az édesapjához:

Sebestyén József gyászoló szülei rendszeresen látogatják mártír gyermekük sírját / Fotó: Olvasói

Apu, nagyon megvertek!

A család úgy tudja, Józsefnek 3 bordája eltört. A fején súlyos ütésnyomok látszottak, sőt az egyik füle is feldagadt, ezen kívül egyéb külső sérüléseket is elszenvedett.

Nagy fájdalmai voltak. Ebben biztos vagyok, hiszen a fogait csikorgatta. A vizsgálat után infúziót és katétert kapott. 21 napig jártam hozzá a kórházba. Két hétig semmit nem evett. 5 napig kómában is volt. Kiskanállal etettem. Reménykedtünk, hogy felépül, mert folyamatosan ezzel biztattak bennünket. Nem ez történt

– csuklott el József édesapjának hangja, majd Márta is megszólalt.

A Linner Bertalan kórházból kómás állapotban, erőszakkal átvitték egy tolókocsiban a Pszichiátria Intézetbe. Ehhez mi nem járultunk hozzá

– szögezte le az édesanya. „Ott én már sajnos nem tudtam látogatni, mert nem volt lift. Nagyon nehéz időszak kezdődött számunkra. A halála napján, vasárnap kora reggel megfőztem a kedvenc ételét, a húslevest. Sajnos már nem volt kinek bevinni” - zokogott a megtört idős nő.