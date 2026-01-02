"Az ivás és a drogok börtönbe juttattak – ma absztinens vagyok és büszke családapa"

Egykoron az ivás és a drogok okozta függőségek miatt került börtönbe a mára büszke családapa, Jay Motty. Az éveken át tartó problémás időszak után megosztotta történetét az influenszer, hogy mi késztette arra, hogy életet kezdjen és ezt miképpen tette meg.
A 45 éves YouTuber mára teljes életét él háromgyermekes családapaként Manchesterben partnerével a 39 éves Laurával. Elmondása szerint már 14 évesen inni kezdett, ami által a társaság középpontjába került. Állítása szerint már akkor túlzásba kezdett esni az alkohollal.
A késő tizenéves éveimben és a húszas éveim elején az alkohol egyre több gondot okozott. Nem tudtam megtartani egy munkahelyet sem, másnaposan jártam be, vagy beteget jelentettem. Több pénzt költöttem, mint amennyi volt. Verekedésekbe keveredtem, drogoztam
- emlékezett vissza Motty.
A 2000-es évek elején kábítószer-birtoklás miatt letartóztatták, és hat hónapot töltött börtönben, bár a vádakat később ejtették. Szabadulása után azonban ott folytatta, ahol abbahagyta. Kapcsolatai sorra tönkrementek, mert számára az alkohol volt az első.
A partnere Laura azonban nem bírta tovább, ezért letette a sarkát és ultimátum elé állította a férfit, mivel 2014-ben megszületett a kislányuk, Lily.
Jó apa akartam lenni, és nem akartam elveszíteni a családomat. Júniusban letettem az alkoholt, egyik napról a másikra
- magyarázta a férfi, aki immár 11 éve teljesen józan.
A férfi nagyon aggódott attól, hogy az alkohol lerakása után unalmas lesz az élete és a barátai is kiábrándulnak belőle, de épp az ellenkezője történt. Karrierje fellendült, családja bővült, és mára három csodálatos gyermek édesapja - írja a The Mirror.
