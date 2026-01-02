"Az ivás és a drogok börtönbe juttattak – ma absztinens vagyok és büszke családapa"

Egykoron az ivás és a drogok okozta függőségek miatt került börtönbe a mára büszke családapa, Jay Motty. Az éveken át tartó problémás időszak után megosztotta történetét az influenszer, hogy mi késztette arra, hogy életet kezdjen és ezt miképpen tette meg.

Az ivás és a drogok miatt került börtönbe a férfi, aki mára szakértői tanácsokat oszt meg a függőségek leküzdésével kapcsolatban

Fotó: simon jhuan / Shutterstock (Illusztráció)

Az ivás és a drogok mindent elvettek

A 45 éves YouTuber mára teljes életét él háromgyermekes családapaként Manchesterben partnerével a 39 éves Laurával. Elmondása szerint már 14 évesen inni kezdett, ami által a társaság középpontjába került. Állítása szerint már akkor túlzásba kezdett esni az alkohollal.

A késő tizenéves éveimben és a húszas éveim elején az alkohol egyre több gondot okozott. Nem tudtam megtartani egy munkahelyet sem, másnaposan jártam be, vagy beteget jelentettem. Több pénzt költöttem, mint amennyi volt. Verekedésekbe keveredtem, drogoztam

- emlékezett vissza Motty.

A 2000-es évek elején kábítószer-birtoklás miatt letartóztatták, és hat hónapot töltött börtönben, bár a vádakat később ejtették. Szabadulása után azonban ott folytatta, ahol abbahagyta. Kapcsolatai sorra tönkrementek, mert számára az alkohol volt az első.

A partnere Laura azonban nem bírta tovább, ezért letette a sarkát és ultimátum elé állította a férfit, mivel 2014-ben megszületett a kislányuk, Lily.

Jó apa akartam lenni, és nem akartam elveszíteni a családomat. Júniusban letettem az alkoholt, egyik napról a másikra

- magyarázta a férfi, aki immár 11 éve teljesen józan.

A férfi nagyon aggódott attól, hogy az alkohol lerakása után unalmas lesz az élete és a barátai is kiábrándulnak belőle, de épp az ellenkezője történt. Karrierje fellendült, családja bővült, és mára három csodálatos gyermek édesapja - írja a The Mirror.