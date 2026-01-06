Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Összeomlott a család: újév napján vesztették el a 11 éves fiukat

2026. január 06.
Megrendülten búcsúztak tőle a szerettei. A hírek szerint a kisfiú január 1-jén lett rosszul, majd nem sokkal azután, hogy kórházba került, elhunyt. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát.
Tragédiával kezdődött az éve annak a családnak, akinek az új esztendő legelső napján hunyt el a 11 éves fia. Mason Neal, a skóciai Wick közelében található Staxigoe-ból, január 1-jén lett rosszul, majd ezt követően a Caithness Általános Kórházba szállították, ahol még aznap életét vesztette.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a 11 éves fiú-  a családja teljesen összeomlott a veszteséget követően  / Fotó: GoFundMe

Összetört a család: az újév első napján hunyt el a 11 éves fiú

Az édesanya, Lucy a közösségi médiában erősítette meg a gyermeke halálát: a megemlékezésében egy szerető, gondoskodó és okos fiúként jellemezte Masont, akinek az elvesztését egyelőre még fel sem bírták fogni.

Az, hogy összeomlottam, hogy összetört a szívem, hogy megsemmisültem, meg sem közelíti azt, amit jelenleg érzek - amit jelenleg érzünk. 2026. január 1-jén búcsút kellett vennünk a fiunktól, az én Masonomtól, aki aznap örökre lehunyta a szemét

- írta a gyászoló anya, aki ezután megköszönte mindazoknak a támogatását, akik jelenleg mellettük állnak ebben a nehéz időszakban.

Most pedig öleld magadhoz a szeretteidet egy kicsit szorosabban és egy kicsit tovább az én szerető, gondoskodó, ragyogó, pajkos kisfiamért, Masonért. 4322 nap veled sosem lesz elég, én Masonom – vissza akarlak kapni, vissza akarunk kapni! Mindennél jobban szeretünk!

- tette hozzá Lucy.

A tragédiát követően a helyi közösség összefogott, majd egy adománygyűjtést indítottak, hogy támogassák a kisfiú gyászoló szeretteit: az anyát, Lucyt, és Mason nővérét, Phoebe-t. Mindeközben a rendőrség úgy nyilatkozott, a fiú halálában nincsenek gyanúra okot adó körülmények: azt viszont, hogy pontosan mi okozta a tragédiát, egyelőre nem lehet tudni.

2026. január 1-jén, csütörtökön 11:10 óra körül az a bejelentés érkezett a rendőrséghez, hogy egy kisfiú rosszul lett Staxigoe-ban, Wick külvárosában. A gyermeket ezután mentővel a Caithness Általános Kórházba szállították, ahol még aznap életét vesztette. A családja tud a történtekről. A fiú halála körül nincsenek gyanús körülmények, amelyről most jelentést teszünk az ügyészségnek

- olvasható a skót rendőrség közleményében, a Mirror beszámolója szerint. 

 

