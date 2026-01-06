Összeomlott a család: újév napján vesztették el a 11 éves fiukat

Tragédiával kezdődött az éve annak a családnak, akinek az új esztendő legelső napján hunyt el a 11 éves fia. Mason Neal, a skóciai Wick közelében található Staxigoe-ból, január 1-jén lett rosszul, majd ezt követően a Caithness Általános Kórházba szállították, ahol még aznap életét vesztette.
Az édesanya, Lucy a közösségi médiában erősítette meg a gyermeke halálát: a megemlékezésében egy szerető, gondoskodó és okos fiúként jellemezte Masont, akinek az elvesztését egyelőre még fel sem bírták fogni.
Az, hogy összeomlottam, hogy összetört a szívem, hogy megsemmisültem, meg sem közelíti azt, amit jelenleg érzek - amit jelenleg érzünk. 2026. január 1-jén búcsút kellett vennünk a fiunktól, az én Masonomtól, aki aznap örökre lehunyta a szemét
- írta a gyászoló anya, aki ezután megköszönte mindazoknak a támogatását, akik jelenleg mellettük állnak ebben a nehéz időszakban.
Most pedig öleld magadhoz a szeretteidet egy kicsit szorosabban és egy kicsit tovább az én szerető, gondoskodó, ragyogó, pajkos kisfiamért, Masonért. 4322 nap veled sosem lesz elég, én Masonom – vissza akarlak kapni, vissza akarunk kapni! Mindennél jobban szeretünk!
- tette hozzá Lucy.
A tragédiát követően a helyi közösség összefogott, majd egy adománygyűjtést indítottak, hogy támogassák a kisfiú gyászoló szeretteit: az anyát, Lucyt, és Mason nővérét, Phoebe-t. Mindeközben a rendőrség úgy nyilatkozott, a fiú halálában nincsenek gyanúra okot adó körülmények: azt viszont, hogy pontosan mi okozta a tragédiát, egyelőre nem lehet tudni.
2026. január 1-jén, csütörtökön 11:10 óra körül az a bejelentés érkezett a rendőrséghez, hogy egy kisfiú rosszul lett Staxigoe-ban, Wick külvárosában. A gyermeket ezután mentővel a Caithness Általános Kórházba szállították, ahol még aznap életét vesztette. A családja tud a történtekről. A fiú halála körül nincsenek gyanús körülmények, amelyről most jelentést teszünk az ügyészségnek
- olvasható a skót rendőrség közleményében, a Mirror beszámolója szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.