Összeomlottak a mentők, anya és lánya is meghalt a szörnyű tragédiában

A rendőrség megnevezte azt a három személyt, akik tengerbe fulladtak Withernsea közelében - az áldozatok között van egy anya-lánya páros is.
A 45 éves Sarah Kneelinget és 15 éves lányát, Grace Kneelinget egy hatalmas hullám sodorta el, amikor a víz már elérte a 3,6 méteres magasságot, és a közeli sétányig csapódott fel.
A két nő mellett áldozatul esett a 67 éves Mark Ratcliffe is, aki akkor vesztette életét, amikor megpróbált segítséget nyújtani a bajba került anya-lánya párosnak.
Sarah és Mark holttestét a hatóságok január 2-án megtalálták, azonban a 15 éves Grace holttestét még mindig nagy erőkkel keresik.
A beszámolók szerint Grace-t akkor sodorta el a víz, amikor a tengerpartra vezető lépcsőkön lefelé haladt, és egy hatalmas hullám eltalálta. Néhány másodperccel korábban még az édesanyja állt mellette a család kutyájával, akit arrébb vitt - ekkor következett be a tragédia.
Sarah azonnal a lánya után futott, miközben segítségért kiáltott, de Grace-t addigra már mintegy 100 méterre sodorta el a víz. Az anya csak néhány métert tett meg, amikor ő maga is veszélybe került, holttestét nem messze a parttól találták meg.
A rendőrség külön kiemelte Mark Ratcliffe önzetlen tettét, és hősként méltatta:
Egy igazi, önzetlen hős volt, aranyszívű ember, akivel kegyetlenül bánt a sors, miközben mások megmentésére törekedett. Annyi élet tört össze a távozásával. Sokan szerették, és örökké hiányozni fog mindannyiunknak.
Fia, Nigel Ratcliffe egy Facebook-bejegyzésben köszönte meg a mentőszolgálatok és a hatóságok munkáját, valamint részvétét fejezte ki az elhunytak családja felé:
Viszlát, Apu. Hiányzol, és soha nem felejtem el az igazi hőst és példaképet, aki voltál. Továbbra is büszke leszel rám. Örökké szeretlek. Nige.
A közeli kávézó tulajdonosa, Paul Whitehead szemtanúja volt a történteknek. Elmondása szerint a lány éppen csak lelépett a lépcsőről, amikor a víz elragadta. Úgy fogalmazott, az anya ösztönösen cselekedett: térdig érő vízben, mindössze néhány lépésre volt a lányától, mielőtt mindkettőjüket elsodorta a tenger - írja a Mirror.
Apa vagyok, és ilyenkor nem habozol. Ez egy tragikus baleset, és az anya tette teljesen érthető. Amikor egy bajba jutott gyereket látsz, a veszély ellenére is segíteni akarsz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.