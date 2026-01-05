Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Összeomlottak a mentők, anya és lánya is meghalt a szörnyű tragédiában

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 21:00
Csupán néhány lépésre volt a lányától, mégsem tudta megmenteni őt az anyuka. A segítségükre siető idős férfi is a tengerbe fulladt.
A rendőrség megnevezte azt a három személyt, akik tengerbe fulladtak Withernsea közelében - az áldozatok között van egy anya-lánya páros is.

Tengerbe fulladt egy tinédzser, anyja, és a rajtuk segíteni próbáló férfi 
Illusztráció: Unsplash

A 45 éves Sarah Kneelinget és 15 éves lányát, Grace Kneelinget egy hatalmas hullám sodorta el, amikor a víz már elérte a 3,6 méteres magasságot, és a közeli sétányig csapódott fel.

A két nő mellett áldozatul esett a 67 éves Mark Ratcliffe is, aki akkor vesztette életét, amikor megpróbált segítséget nyújtani a bajba került anya-lánya párosnak.

Nem találják a tengerbe fulladt tinédzsert

Sarah és Mark holttestét a hatóságok január 2-án megtalálták, azonban a 15 éves Grace holttestét még mindig nagy erőkkel keresik.

A beszámolók szerint Grace-t akkor sodorta el a víz, amikor a tengerpartra vezető lépcsőkön lefelé haladt, és egy hatalmas hullám eltalálta. Néhány másodperccel korábban még az édesanyja állt mellette a család kutyájával, akit arrébb vitt - ekkor következett be a tragédia.

Sarah azonnal a lánya után futott, miközben segítségért kiáltott, de Grace-t addigra már mintegy 100 méterre sodorta el a víz. Az anya csak néhány métert tett meg, amikor ő maga is veszélybe került, holttestét nem messze a parttól találták meg.

A rendőrség külön kiemelte Mark Ratcliffe önzetlen tettét, és hősként méltatta:

Egy igazi, önzetlen hős volt, aranyszívű ember, akivel kegyetlenül bánt a sors, miközben mások megmentésére törekedett. Annyi élet tört össze a távozásával. Sokan szerették, és örökké hiányozni fog mindannyiunknak.

Fia, Nigel Ratcliffe egy Facebook-bejegyzésben köszönte meg a mentőszolgálatok és a hatóságok munkáját, valamint részvétét fejezte ki az elhunytak családja felé:

Viszlát, Apu. Hiányzol, és soha nem felejtem el az igazi hőst és példaképet, aki voltál. Továbbra is büszke leszel rám. Örökké szeretlek. Nige.

A közeli kávézó tulajdonosa, Paul Whitehead szemtanúja volt a történteknek. Elmondása szerint a lány éppen csak lelépett a lépcsőről, amikor a víz elragadta. Úgy fogalmazott, az anya ösztönösen cselekedett: térdig érő vízben, mindössze néhány lépésre volt a lányától, mielőtt mindkettőjüket elsodorta a tenger - írja a Mirror.

Apa vagyok, és ilyenkor nem habozol. Ez egy tragikus baleset, és az anya tette teljesen érthető. Amikor egy bajba jutott gyereket látsz, a veszély ellenére is segíteni akarsz.

 

