Mindenét elveszítette a háromgyermekes család Tiszakarádon szilveszterkor

Újév hajnalán szomorú tragédia történt Tiszakarádon. Egy öttagú család otthonában csaptak fel a lángok az éjszaka, miközben ők a szomszédban szilvesztereztek. Az egyik szomszéd úgy tudja, hogy ne hűljön ki a lakás a szülők a nagyobbik gyermeküket küldték haza, hogy rakjon a tűzre. Ahogy a fiú kinyitotta otthonuk ajtaját a beáramló oxigén miatt hirtelen és megállíthatatlanul belobbant az akkor már parázsló tűz.
A tiszakarádi család számára rémálommá változott az új esztendő. Miközben az szembe lévő házban buliztak, lángra kapott az otthonuk. A tűz hamar átterjedt a ház tetőszerkezetére, és a szomszédos házakat is veszélyeztette. A tűzoltókat az egyik szomszéd értesítette, akinek az édesanyja a hatalmas ijedségtől rosszul is lett.
A szomszédok aggódva kísérték figyelemmel az eseményeket. Attól tartottak, hogy az óriási lángok tovább terjednek, és az ő otthonaikat is veszélybe kerül.
Nagy erővel vonultak a cigándi önkormányzati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók a helyszínre. Minden erőfeszítésük ellenére a házat már nem tudták megmenteni, a család mindenét elveszítette. A tűzoltók gyors beavatkozása ellenére a ház is lakhatatlanná vált.
Semmijük sem maradt. Minden odalett, ami a házban volt. A bútorok, a ruhák a telefonok és a család megtakarított pénze is a tűz martalékává vált. Ez valami szörnyűség, mikor egyik pillanatról a másikra egy család mindenét elveszíti
– sóhajt fel az egyik utcában élő férfi.
Az öt tagú családnak a tragédia után semmije sem maradt. Segítségre lesz szükségük, hiszen a tél közepén fedél nélkül maradtak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.