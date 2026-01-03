Mindenét elveszítette a háromgyermekes család Tiszakarádon szilveszterkor

Újév hajnalán szomorú tragédia történt Tiszakarádon. Egy öttagú család otthonában csaptak fel a lángok az éjszaka, miközben ők a szomszédban szilvesztereztek. Az egyik szomszéd úgy tudja, hogy ne hűljön ki a lakás a szülők a nagyobbik gyermeküket küldték haza, hogy rakjon a tűzre. Ahogy a fiú kinyitotta otthonuk ajtaját a beáramló oxigén miatt hirtelen és megállíthatatlanul belobbant az akkor már parázsló tűz.

Újév hajnalán csaptak fel a lángok Tiszakarádon. Semmije sem maradt a háromgyermekes családnak Fotó: frissmedia.hu/Móricz Csaba

Tragédiával indult az újév Tiszakarádon

A tiszakarádi család számára rémálommá változott az új esztendő. Miközben az szembe lévő házban buliztak, lángra kapott az otthonuk. A tűz hamar átterjedt a ház tetőszerkezetére, és a szomszédos házakat is veszélyeztette. A tűzoltókat az egyik szomszéd értesítette, akinek az édesanyja a hatalmas ijedségtől rosszul is lett.

A szomszédok aggódva kísérték figyelemmel az eseményeket. Attól tartottak, hogy az óriási lángok tovább terjednek, és az ő otthonaikat is veszélybe kerül.

Nagy erővel vonultak a cigándi önkormányzati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók a helyszínre. Minden erőfeszítésük ellenére a házat már nem tudták megmenteni, a család mindenét elveszítette. A tűzoltók gyors beavatkozása ellenére a ház is lakhatatlanná vált.

Semmijük sem maradt. Minden odalett, ami a házban volt. A bútorok, a ruhák a telefonok és a család megtakarított pénze is a tűz martalékává vált. Ez valami szörnyűség, mikor egyik pillanatról a másikra egy család mindenét elveszíti

– sóhajt fel az egyik utcában élő férfi.

Az öt tagú családnak a tragédia után semmije sem maradt. Segítségre lesz szükségük, hiszen a tél közepén fedél nélkül maradtak.