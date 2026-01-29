"Már nem fáj semmi" - szívszorító bejegyzés jelent meg a kétgyermekes anya oldalán

Egy halálos betegség elleni hosszas küzdelem után az influenszer Sara Bennett a hónap elején hunyt el, mindössze 39 évesen. A nő 5 éven át küzdött az amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS), amely lassanként egész testét megbénította.

5 évvel az első tünetek után ragadta el a betegség az édesanyát. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

A kétgyermekes édesanya eleinte csak kezében érzett egy kis zsibbadást, de a betegség miatt hamar kerekesszékbe kényszerült. A nehézségek ellenére 2022-es diagnózisa óta több ezer követőt gyűjtött össze Sara, akikkel megosztotta a halálos betegséggel való küzdelmét.

Mit jelent az ALS?

Az ALS, más néven Lou Gehrig-betegség, egy progresszív neurodegeneratív betegség, amely elpusztítja a mozgató idegsejteket.

A tünetei közé tartozik az izomgyengeség, a bénulás és akár a légzési elégtelenség is. A betegség mozgás-, beszéd- és légzéskontroll-vesztést okozhat. Mindez gyakran izomrángással és kar- vagy lábgyengeséggel, nyelési nehézségekkel vagy elmosódott beszéddel kezdődik. Sajnos jelenleg nincs rá ismert gyógymód.

A betegség első jele Sara esetében

Felesége emlékére férje, Rusty Bennett megosztotta történetüket, abban a reményben, hogy ez több embert is arra ösztönözhet, hogy segítséget kérjenek e félelmetes betegség ellen.

A gyászoló férj felidézte, hogy Sara csak mindennapos dolgait csinálta, és néhány diákja dolgozatát javította, amikor észrevette, hogy a furcsa zsibbadás nem múlik el a kezében. Nem foglalkoztak vele sokat, sőt még az orvosok is eleinte értetlenül álltak a probléma előtt, mielőtt arra jutottak, hogy a probléma Sara agyában vagy gerincében lehet, és nagyon komoly.

Ez egy nyomorúságos út. Egyszerűen nincs rá mód. Az ALS diagnózisához 1000 dolgot kell kizárni

- mondta Rusty.

Sarát ezt követően rák, ​​szklerózis multiplex és más betegségekre kellett tesztelnie, mielőtt biztosan kijelenthették volna az orvosok, hogy ALS-ről van szó. Mindeközben a család már a legrosszabb forgatókönyvre készült.

A család tudta, hogy idejük meg van számlálva

Az átlagos várható élettartam a diagnózis felállítása után 2-5 év, bár vannak, akik tovább élnek. Amint Rusty és Sara rájöttek, mennyire súlyos is lehet az ALS, elkezdték terjeszteni a hírt a közösségi médiában, nyíltan beszélve arról, hogy a betegség hogyan befolyásolja a mindennapjaikat. A pár abban reménykedett, hogy őszinte beszélgetéseket kezdhetnek az ALS-ről, és megpróbáltak valami pozitívat kihozni ebből a szörnyű helyzetből.