„Nos, ha ezt olvassa valaki, úgy tűnik, meghaltam”– saját gyászjelentését írta meg az író a halál előtt

Linda Brossi Murphy halála előtt íróként dolgozott, azonban utolsó munkáját csupán ismerőseinek szólt. A iromány egy végső búcsú, és egyben a nő saját gyászjelentése is volt.
Nos, ha ezt olvassa valaki, úgy tűnik, meghaltam
- írta a McCarthy, McKinney & Lawler Funeral Home weboldalán megjelent nekrológjában.
WOW, tényleg megtörtént… FOMO-ban haltam meg a bulbaris ALS szövődményei miatt.
Murphy, Massachusettsben született, majd szeptember 21-én, 60 éves korában hunyt el, amit ő csak úgy jellemzett, mint túl fiatal, miután amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) diagnosztizáltak nála.
Az ALS, más néven Lou Gehrig-betegség, egy ritka degeneratív betegség, amely az izmok fokozatos bénulását okozza. A betegek először gyakran izomrángást vagy végtaggyengeséget tapasztalnak, majd beszédzavar következhet. Mivel a betegség az agy és a gerinc idegsejtjeit érinti, amelyek az izomműködést szabályozzák, a páciensek lassan elveszítik képességüket az önálló beszédre, evésre, járásra és légzésre. Nincs rá gyógymód, és az emberek általában 3-5 évig élnek a diagnózis után.
Az én ostoba bulbaris ALS-em eljuttatott arra a szomorú pontra, hogy már nem tudtam beszélni... A soha nem beszélés azt jelenti, hogy soha nem tudom elmondani: "Szeretlek!"
- számolt be a fájó dologról, amitől a betegség megfosztotta.
Ami az evést illeti, teljesen borzalmas, amikor az ember az asztalnál ül, miközben körülötte mindenki zamatos hamburgereket eszik a grillről, hatalmas adag kínai ételt, egy szép adag Alfredo tésztát vagy Chipotlet, és nekem mosolyognom kell, és úgy kell tennem, mintha élvezném a pürésített bébiételemet! Az élet minden nap, nap mint nap egyre inkább nyomasztó teher lett.
Murphy elmondta, hogy mindent megtett azért, hogy senki se tudja meg az ALS okozta mindennapi küzdelmeinek és szenvedésének részleteit, bevallva, hogy férjével, Daviddel igyekeztek mindig a legjobb arcukat mutatni a világnak.
Haj és smink rendben, mosoly fel.
- írta.
Murphy megosztotta, hogy férjével 42 évig voltak együtt, és viccelődve hozzátette, hogy másfél évvel ezelőtt egy harmadik fél csatlakozott hozzájuk, amikor a lélegeztetőgépe, "Hosee" beköltözött az ágyukba.
Onnantól kezdve David egy vadászpilótához hasonlító, összenyomott hajú nő mellett ébredt!
Megemlítette több családtagját, rokonát és legjobb barátját is, akiket csodálatosnak és élete legjobb részének nevezett.
A tanácsom: mondj igent a bulira, az utazásra, a kalandra, és amíg ott vagy, kérlek, emelj poharat, és koccints az egészségemre!
- tette hozzá.
Murphy a gyászjelentés végén közölte, hogy agyát és gerincvelőjét a Massachusetts Álatlános Kórháznak adományozta ALS-kutatás céljára. Azt kérte, hogy adományokat az ő tiszteletére a Compassionate Care ALS-nek juttassanak el, amely szerinte neki és sok másnak segített jobb életet élni, miközben a betegséggel küzdöttek.
Így hát földi létezésemnek búcsút mondok. Fantasztikus volt, amíg tartott. Igazán jól szórakoztunk!bHa valaki szemét vagy gonosz volt velem vagy a családommal vagy a barátaimmal életem során… kérem, tegyen mindenkiért egy szívességet, és maradjon távol, nem akarjuk a negatív drámát és energiát. Csak kedves, szerető embereket várunk!
- írta.
Végül kiemelte, hogy temetésén ne pazarolják a pénzt a virágokra, inkább vegyenek egy csomó kaparós sorsjegyet, és osszák szét vadidegenek között. Szerinte ez a legjobb módja, hogy megtiszteljék emlékét - írta a People.
