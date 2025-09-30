„Nos, ha ezt olvassa valaki, úgy tűnik, meghaltam”– saját gyászjelentését írta meg az író a halál előtt

Linda Brossi Murphy halála előtt íróként dolgozott, azonban utolsó munkáját csupán ismerőseinek szólt. A iromány egy végső búcsú, és egyben a nő saját gyászjelentése is volt.

A gyászjelentésben derült fény a betegségre, ami elragadta a nő életét. (Képünk illusztráció) Fotó: pod.shutterstock / Shutterstock

"Így hát földi létezésemnek búcsút mondok" - írta gyászjelentésében a nő

Nos, ha ezt olvassa valaki, úgy tűnik, meghaltam

- írta a McCarthy, McKinney & Lawler Funeral Home weboldalán megjelent nekrológjában.

WOW, tényleg megtörtént… FOMO-ban haltam meg a bulbaris ALS szövődményei miatt.

Murphy, Massachusettsben született, majd szeptember 21-én, 60 éves korában hunyt el, amit ő csak úgy jellemzett, mint túl fiatal, miután amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) diagnosztizáltak nála.

Az ALS, más néven Lou Gehrig-betegség, egy ritka degeneratív betegség, amely az izmok fokozatos bénulását okozza. A betegek először gyakran izomrángást vagy végtaggyengeséget tapasztalnak, majd beszédzavar következhet. Mivel a betegség az agy és a gerinc idegsejtjeit érinti, amelyek az izomműködést szabályozzák, a páciensek lassan elveszítik képességüket az önálló beszédre, evésre, járásra és légzésre. Nincs rá gyógymód, és az emberek általában 3-5 évig élnek a diagnózis után.

Az én ostoba bulbaris ALS-em eljuttatott arra a szomorú pontra, hogy már nem tudtam beszélni... A soha nem beszélés azt jelenti, hogy soha nem tudom elmondani: "Szeretlek!"

- számolt be a fájó dologról, amitől a betegség megfosztotta.

Ami az evést illeti, teljesen borzalmas, amikor az ember az asztalnál ül, miközben körülötte mindenki zamatos hamburgereket eszik a grillről, hatalmas adag kínai ételt, egy szép adag Alfredo tésztát vagy Chipotlet, és nekem mosolyognom kell, és úgy kell tennem, mintha élvezném a pürésített bébiételemet! Az élet minden nap, nap mint nap egyre inkább nyomasztó teher lett.

Murphy elmondta, hogy mindent megtett azért, hogy senki se tudja meg az ALS okozta mindennapi küzdelmeinek és szenvedésének részleteit, bevallva, hogy férjével, Daviddel igyekeztek mindig a legjobb arcukat mutatni a világnak.

Haj és smink rendben, mosoly fel.

- írta.