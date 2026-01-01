Nincsenek szavak: Próbált segítséget kérni a kislány, mégis az autópályán találták meg félholtan

Az autópályán találták meg az eszméletlen és brutálisan megkínzott 9 éves kislányt, Rebekah Baptiste-t, aki hónapokkal ezelőtt próbált elmenekülni a bántalmazóitól, sőt többször segítséget is kért, mégis tragédiába fordultak élete utolsó pillanatai.

Az eszméletlen, súlyos sérüléseket megszenvedő kislányt az autópályán találták meg a rendőrök /Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az autópályán találták meg, félholtan

A kislányt még a nyár folyamán találták meg két autópálya kereszteződésében az arizoniai rendőrök. Rebekah apját, Richard Baptiste-et és mostohaanyját, Anicia Woodst letartóztatták a kislány halálával kapcsolatban. A nyomozás során dokumentált, Rebekah ellen irányuló erőszakos cselekmények hosszú története került elő a családi otthonból, ám a gyermekvédelmi szolgálatok nem tettek lépéseket.

A People információi szerint még 2024 októberében a 9 éves Rebekah kiugrott lakásuk második emeleti ablakán, majd egy közeli benzinkúthoz menekült, és segítségért könyörgött. A benzinkút vezetőjének azt állította, hogy mostohaanyja bántalmazza. Amikor a hatóságok a helyszínre érkeztek, a szülők azzal magyarázták, hogy a kislány a sérüléseit saját magának okozta. A gyermeket végül visszaadták a gondozásukba.

Kevesebb, mint egy évvel később eszméletlenül találták meg az autópályán, lábkörmeit eltávolították, és súlyos kínzás jeleit voltak láthatóak a kislány testén.

Tetőtől talpig zúzódások voltak rajta. Sérülések voltak a hüvely és a végbélnyílás környékén is

– mondta a szeptemberi bíróságon az Apache megyei seriffhivatal munkatársa, Kole Soderquist.

Július 30-án, a kislány végül belehalt a sérüléseibe.

A tragédiát megelőzőleg a kislány iskolája többször próbálta felvenni a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálatokkal, ám ezek a jelzések nem vezettek érdemi intézkedésekhez.

A szülőket, Richard Baptiste-et és Anicia Woodst gyilkossággal, valamint több rendbeli gyermekmolesztálással és gyermekbántalmazással vádolták meg.