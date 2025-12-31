Gyilkosság, lángoló rendőrautók és szükségállapot – Szilveszteri bulik a pokolból: öt újévi parti, ami katasztrófába torkollott

Durranó pezsgősüveg, nevetés, csinos ruhák és boldog visszaszámlálás a barátokkal és a szeretteinkkel – valahogy így képzeljük el az ideális szilveszteri bulit. Az álmainkban. Mert, mint ezt jól tudjuk, a valóságban ez koránt sincs mindig így: úgyis elveszik egy kabát, kifogy a pia, ismeretlen emberek jelennek meg a házibuliban. Megesik viszont, hogy a rémálom nem áll meg ennél, hanem a buli egy komplett katasztrófába, utcai háborúba vagy éppen sokkoló halálba, gyilkosságba torkollik. Most öt olyan újévindító buliról olvashatsz, ami után a te pocsékba ment szilvesztered is kellemesnek tűnik majd.

Nem minden szilveszteri buli álomszerű és vidám, sokszor valóságos katasztrófa lesz a vége Fotó: Pexels (illusztráció)

Anglia, Essex – Templomban tomboltak a szilveszterezők

Nem ritka, hogy Angliában elszabadulnak a bulik, főleg, ha szilveszterről van szó.

Így történt ez 2021-ben Essexben is, ahol viszont egészen meglepő helyen, egy templomban csaptak le a helyi zsaruk egy illegális partira.

A rendőrök igencsak megdöbbentek, amikor kitárták a templom kapuit: ott ugyanis korántsem a szentlélek, hanem több száz tomboló bulizó fogadta őket, akik még a rendőri felszólításra sem voltak hajlandóak elhagyni az épületet. Sőt: a partizók keményen ellenálltak, még meg is dobálták a sokkos zsarukat.

Bosznia-Hercegovina, Tribistovo – Holttestek fogadták a rendőröket

Sosem felejtik el azt a borzalmas látványt a helyi zsaruk, ami ugyan ezen év január 2-án fogadta őket a boszniai Tribistovo egyik nyaralójában. A rendőröket a gyanús csend miatt riadóztatták az aggódó szomszédok, mint kiderült, nem alaptalanul: az épületben ekkor már nyolc holttest feküdt. Később rájöttek, hogy nem gyilkosság, hanem mérgezés történt: a szilveszteri buli alatt elkezdett szivárogni a szén-monoxid, a bent ünneplőknek pedig már nem sikerült kijutniuk a tiszta levegőre.

Gyilkosság, infarktus, mérgezés - mindegyik megtörtént már szilveszteri bulin Fotó: Pexels (illusztráció)

Franciaország, Lieuron – Utcai harcba torkollott az illegális buli

Lángoló rendőrautók, tomboló tömeg és van ordibálás – még egy szilveszteri bulihoz is sok az, ami ugyan ebben az évben történt Franciaországban. A rendőrök az éjféli órákban ugyanis egy 2500 fős illegális rave-parti közepébe csöppentek, méghozzá az akkor javában tomboló koronavírus járvány alatt. A bulizók viszont itt sem fújtak visszavonulót, mi több, úgy bedurvultak, hogy a buli valóságos utcai harcba torkollott: hajnalban a dühös bulizók már rendőrautókat gyújtogattak és aktívan harcoltak a város utcáin a zsarukkal. Végül már 135 ezer rendőr kellett, hogy reggelre visszaszorítsák a lázadássá fajult mulatságot.