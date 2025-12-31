Gyilkosság, lángoló rendőrautók és szükségállapot – Szilveszteri bulik a pokolból: öt újévi parti, ami katasztrófába torkollott

Durranó pezsgősüveg, nevetés, csinos ruhák és boldog visszaszámlálás a barátokkal és a szeretteinkkel – valahogy így képzeljük el az ideális szilveszteri bulit. Az álmainkban. Mert, mint ezt jól tudjuk, a valóságban ez koránt sincs mindig így: úgyis elveszik egy kabát, kifogy a pia, ismeretlen emberek jelennek meg a házibuliban. Megesik viszont, hogy a rémálom nem áll meg ennél, hanem a buli egy komplett katasztrófába, utcai háborúba vagy éppen sokkoló halálba, gyilkosságba torkollik. Most öt olyan újévindító buliról olvashatsz, ami után a te pocsékba ment szilvesztered is kellemesnek tűnik majd.
Nem ritka, hogy Angliában elszabadulnak a bulik, főleg, ha szilveszterről van szó.
Így történt ez 2021-ben Essexben is, ahol viszont egészen meglepő helyen, egy templomban csaptak le a helyi zsaruk egy illegális partira.
A rendőrök igencsak megdöbbentek, amikor kitárták a templom kapuit: ott ugyanis korántsem a szentlélek, hanem több száz tomboló bulizó fogadta őket, akik még a rendőri felszólításra sem voltak hajlandóak elhagyni az épületet. Sőt: a partizók keményen ellenálltak, még meg is dobálták a sokkos zsarukat.
Sosem felejtik el azt a borzalmas látványt a helyi zsaruk, ami ugyan ezen év január 2-án fogadta őket a boszniai Tribistovo egyik nyaralójában. A rendőröket a gyanús csend miatt riadóztatták az aggódó szomszédok, mint kiderült, nem alaptalanul: az épületben ekkor már nyolc holttest feküdt. Később rájöttek, hogy nem gyilkosság, hanem mérgezés történt: a szilveszteri buli alatt elkezdett szivárogni a szén-monoxid, a bent ünneplőknek pedig már nem sikerült kijutniuk a tiszta levegőre.
Lángoló rendőrautók, tomboló tömeg és van ordibálás – még egy szilveszteri bulihoz is sok az, ami ugyan ebben az évben történt Franciaországban. A rendőrök az éjféli órákban ugyanis egy 2500 fős illegális rave-parti közepébe csöppentek, méghozzá az akkor javában tomboló koronavírus járvány alatt. A bulizók viszont itt sem fújtak visszavonulót, mi több, úgy bedurvultak, hogy a buli valóságos utcai harcba torkollott: hajnalban a dühös bulizók már rendőrautókat gyújtogattak és aktívan harcoltak a város utcáin a zsarukkal. Végül már 135 ezer rendőr kellett, hogy reggelre visszaszorítsák a lázadássá fajult mulatságot.
Csak egy régi hagyománynak indult, de komplett katasztrófa lett annak a 2023-as indiai házibulinak a vége, amit a 67 éves tehetős üzletember, Manjunath Olekar tartott otthonában. A férfi az éjfélt ugyanis a hagyományos levegőbe lövéssel akarta köszönteni, igen ám, de a golyó véletlenül a mellette álló barátját, a 34 éves Vinay-t találta el. A látvány, ahogyan a fiatal férfit élet és halál közti állapotban emelik a mentőbe, olyannyira megrendítette a házigazdát, hogy ő maga infarktust kapott és elhunyt. Sajnos a meglőtt áldozat sem élte túl az esetet: pár nap múlva a kórházban meghalt.
Sajnos két egymást követő évben is borzalmas gyilkosság rázta meg január 1-én az Egyesült Államokat. 2024 utolsó napján ugyanis hatalmas, vidám tömeg gyűlt össze Los Angeles belvárosában, hogy együtt köszöntsék az újévet. A buli hevében viszont a mulatozók egy része olyannyira összekapott, hogy a tömegben egyik pillanatról a másikra lövöldözés tört ki, ami két halálos áldozatot szedett, nyolc ember pedig megsérült.
Egy évvel később az illinoisi Kankakee-ben is kísértetiesen hasonló eset történt: ott szintén két ember halt meg és többen megsérültek, miután egy házibuliban elszabadult a pokol.
Magyarázatot nem találtak az esetre, a partizók szerint ugyanis egyik pillanatban még táncoltak és nevettek, a következőben pedig már záporoztak a golyók. Kiderült, hogy nem egy ember támadt: a bent szórakozókra egyszerre többen is tüzet nyitottak.
