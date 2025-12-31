Negyven év után lezárták a nyomozást – a „Frankenstein-gyilkos" áldozatának édesanyja még mindig igazságért imádkozik

Negyven év után lezárta a rendőrség annak a fiatal tengerésznek az eltűnési ügyét, akiről családja mindmáig meg van győződve: a hírhedt „Frankenstein-gyilkos” egyik áldozata lett. Simon Parkes édesanyja, Margaret Parkes azonban nem adja fel a reményt, és továbbra is igazságért imádkozik fia ügyében.

Nem adja fel a család amíg el nem kapják a gyilkost

Fotó: Pictrider / Shutterstock

„Frankenstein-gyilkos” nyomában

Simon Parkes 1986 decemberében tűnt el, amikor a HMS Illustrious repülőgép-hordozó kikötött Gibraltárban. A mindössze 18 éves rádiós partra szállt, de többé nem tért vissza a hajóra. Az ügy évtizedeken át megoldatlan maradt, miközben a család kétségbeesetten kereste a válaszokat.

A hampshire-i rendőrség korábban vizsgálta annak lehetőségét, hogy Simon eltűnése összefüggésbe hozható Allan Grimsonnal, aki ugyanazon a hajón szolgált. Grimsont 2001-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték két fiatal férfi meggyilkolásáért. Az óriás, jellegzetes homlokú férfit a sajtó „Frankenstein-gyilkosként” emlegette.

A hatóságok 2019-ben nyomozócsoportot küldtek Gibraltárba, miután új információk kerültek elő. Ennek ellenére a rendőrség most bejelentette: az ügyet aktába helyezik, és csak akkor nyitják meg újra, ha új, releváns bizonyíték kerül elő.

Margaret Parkes, a most 78 éves édesanya a GBC Newsnak nyilatkozva elmondta: rendkívül csalódott a döntés miatt. Úgy érzi, az új bizonyítékok erősek voltak, de ennek ellenére nem adja fel a reményt, és bízik abban, hogy valaki a jövőben jelentkezik új információval.

Allan Grimsont 2001-ben ítélték el az akkor 18 éves tengerész, Nicholas Wright 1997-es meggyilkolásáért, valamint a 20 éves Sion Jenkins 1998-as meggyilkolásáért. Mindkét gyilkosság december 12-én történt, és Simon Parkes is ugyanebben a hónapban tűnt el, 11 évvel korábban.

A bíróságon elhangzott szakértői vélemény szerint Grimson sorozatgyilkos természetű volt, még ha hivatalosan csak két áldozat miatt ítélték is el. Az ítélethirdetéskor a bíró kijelentette:

„Ön természetét tekintve sorozatgyilkos.”

Simon családja mindmáig száz százalékig biztos abban, hogy Grimson felelős a fiú eltűnéséért, noha a gyilkos ezt következetesen tagadja. Margaret Parkes korábban úgy nyilatkozott: Grimson veszélyt jelent a társadalomra, és szerinte soha nem lenne szabad szabadlábra helyezni.