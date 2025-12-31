Negyven év után lezárták a nyomozást – a „Frankenstein-gyilkos" áldozatának édesanyja még mindig igazságért imádkozik

Negyven év után lezárta a rendőrség annak a fiatal tengerésznek az eltűnési ügyét, akiről családja mindmáig meg van győződve: a hírhedt „Frankenstein-gyilkos” egyik áldozata lett. Simon Parkes édesanyja, Margaret Parkes azonban nem adja fel a reményt, és továbbra is igazságért imádkozik fia ügyében.
Simon Parkes 1986 decemberében tűnt el, amikor a HMS Illustrious repülőgép-hordozó kikötött Gibraltárban. A mindössze 18 éves rádiós partra szállt, de többé nem tért vissza a hajóra. Az ügy évtizedeken át megoldatlan maradt, miközben a család kétségbeesetten kereste a válaszokat.
A hampshire-i rendőrség korábban vizsgálta annak lehetőségét, hogy Simon eltűnése összefüggésbe hozható Allan Grimsonnal, aki ugyanazon a hajón szolgált. Grimsont 2001-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték két fiatal férfi meggyilkolásáért. Az óriás, jellegzetes homlokú férfit a sajtó „Frankenstein-gyilkosként” emlegette.
A hatóságok 2019-ben nyomozócsoportot küldtek Gibraltárba, miután új információk kerültek elő. Ennek ellenére a rendőrség most bejelentette: az ügyet aktába helyezik, és csak akkor nyitják meg újra, ha új, releváns bizonyíték kerül elő.
Margaret Parkes, a most 78 éves édesanya a GBC Newsnak nyilatkozva elmondta: rendkívül csalódott a döntés miatt. Úgy érzi, az új bizonyítékok erősek voltak, de ennek ellenére nem adja fel a reményt, és bízik abban, hogy valaki a jövőben jelentkezik új információval.
Allan Grimsont 2001-ben ítélték el az akkor 18 éves tengerész, Nicholas Wright 1997-es meggyilkolásáért, valamint a 20 éves Sion Jenkins 1998-as meggyilkolásáért. Mindkét gyilkosság december 12-én történt, és Simon Parkes is ugyanebben a hónapban tűnt el, 11 évvel korábban.
A bíróságon elhangzott szakértői vélemény szerint Grimson sorozatgyilkos természetű volt, még ha hivatalosan csak két áldozat miatt ítélték is el. Az ítélethirdetéskor a bíró kijelentette:
„Ön természetét tekintve sorozatgyilkos.”
Simon családja mindmáig száz százalékig biztos abban, hogy Grimson felelős a fiú eltűnéséért, noha a gyilkos ezt következetesen tagadja. Margaret Parkes korábban úgy nyilatkozott: Grimson veszélyt jelent a társadalomra, és szerinte soha nem lenne szabad szabadlábra helyezni.
A rendőrség hangsúlyozta: a hideg ügyek soha nem zárulnak le véglegesen. Arra kérnek mindenkit, aki 1986. december 12-én Gibraltárban járt, vagy a HMS Illustrious fedélzetén szolgált, és bármilyen szokatlant látott vagy tud, hogy jelentkezzen a hatóságoknál. Bár a hivatalos nyomozás most lezárult, Simon édesanyja számára az ügy korántsem ért véget, írja a Mirror.
Négy évtizeddel fia eltűnése után is egyetlen dologért imádkozik: hogy egyszer fény derüljön az igazságra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.