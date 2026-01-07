Elárulta: Így van Árpa Attila édesanyja két sztrók után

Nem tétlenkedett az utóbbi időben Árpa Attila, hiszen december 15-én elindult a Pokoli rokonok második évada, ahol – az eddigi skatulyából kibújva – pozitív karaktert játszik, Guba Tónit alakítja.
„Egy napi sorozat esetében sosem könnyű a forgatás. A stúdióban vagy reggeltől estig, hazamész, és nem pihensz, nem a feleségeddel töltesz időt, hanem szöveget tanulsz. Ugyanakkor a társaság, a színészek és stáb elviselhetőbbé teszik a munkaórákat. Ráadásul ez egy fordulópont a színészi karrieremben, hiszen pozitív figurát játszom, aki önzetlen, és mindent meg akar oldani” – kezdte Attila a hot! magazinnak.
Soha nem hallott történetről mesélt a színész nemrég Sváby András műsorában: elárulta, hogy miért vállalta el annak idején A Nagy Ő-t.
„Egyrészt nem volt más ajánlat az asztalon, illetve akkor szakítottam a barátnőmmel, azaz szingli voltam. Hozzáteszem: a hölgy, akivel akkor szakítottam, ma már a feleségem.”
A másik, komolyabb ok az, hogy édesanyám sztrókot kapott, amit az orvosok nem vettek észre. Aztán jött a második sztrók.
„Édesanyám német állampolgár, emiatt az európai biztosítás a sürgősségi ellátást fedezi, de a szükséges, több hónapos rehabilitációt nem. Visszaszállíthattuk volna őt Münchenbe, de akkor teljesen egyedül marad, hiszen a családja, a barátai és én is Budapesten vagyunk. Ekkor jött a képbe a magán egészségügyi ellátás, de több kérdés is felmerült. Vajon mennyi ideig tart édesanyám rehabilitációja? A szakemberek azt válaszolták, hogy lehet néhány hét, de akár több hónap is, nem tudják pontosan. Nagy szerencsénk volt, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe került, ahol tényleg nyugat-európai körülmények vártak bennünket. Végül négy hónapig volt bent, és mindennap meglátogattam. Egyrészt aggódtam, illetve mindennap vittem neki valami kis apróságot, aminek tudtam, hogy örülni fog.”
Kötelességemnek is éreztem, hiszen így legalább valamilyen formában vissza tudtam adni azt, ahogyan ő és édesapám felneveltek engem.
„Szerencsére már jól van, a sztróknak csak nagyon minimális nyomai maradtak.”
Ezt az időszakot nem is lehetett máshogy megoldani. Árpa Attila szerint az emberek nagyon túlbecsülik azt, hogy mennyit keresnek a színészek egy forgatás alatt, itthon vagy éppen Hollywoodban.
„Hatalmas segítségemre volt a német biztosító, amely átvállalta a költségek egy részét.”
Ha nem vállalom el A Nagy Ő-t, akkor nem tudtam volna miből kifizetni a maradékot.
„Ellentétben néhány kollégámmal, nem gondolom, hogy ha valaki elvállal egy ilyen produkciót, mint A Nagy Ő, az elvesz az ő értékéből. Én kimondom, hogy a pénzért vállaltam. Ez nem jelenti azt, hogy más sztárok nem ugyanezért teszik, csak éppen nem mondhatják vagy nem mondják el. Annak pedig, hogy miért most beszélek erről, nagyon egyszerű oka van: most kérdeztek róla. Nem akartam a semmiből előjönni édesanyám történetével sem, mert nem akartam, hogy mártírkodásnak tűnjön” – árulta el a színész.
Attila nyolc év után elbúcsúzik Paul Sheldon szerepétől a Karinthy Színház Tortúra című darabjában. Nem titkolta, hogy számára lelkileg nagyon megterhelő volt a szerep, és az idejébe sem fért már bele.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.