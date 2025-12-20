Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Közel járt a halálhoz: kettős szívrohamot kapott az addig makkegészséges fiatal

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 20:30
Az egészséges életmódot folytató férfi nem is sejtette az első tüneteknél, milyen komoly bajt jeleznek.
B. V.
A semmiből élet-halál harcban találta magát az a 33 éves Ryan Mickleburg, aki az egészséges életmódja dacára kettős szívrohamot szenvedett el. A séfként dolgozó férfi épp edzésen vett részt, amikor zsibbadást majd mellkasi fájdalmakat érzett, azonban nem foglalkozott a tüneteivel. Később azonban olyan rosszul lett, hogy az édesanyja, Patricia kórházba vitte őt, miközben a férfi már attól rettegett, hogy meg fog halni. A kórházban derült ki, hogy a pulzusa percenként 225, ami miatt valóban életveszélybe került.

Kettős szívrohamot kapott
Kettős szívrohamot kapott. Fotó: Andrei_R /  Shutterstock 

Az orvosok később az úgynevezett „özvegycsináló” szívrohamot diagnosztizálták a Manchesterben született férfinél, ami olyankor következik be, amikor a bal elülső artéria - amely a szív fő artériája -, teljesen elzáródik, ezzel megszakítva az oxigénellátást a szívizom nagy részében. Megállítja a szívverést, izomkárosodást okoz, és gyakran halálhoz is vezet.

Kettős szívrohamot kapott a mindig fitt férfi

18 éves korom körül kezdtem edzőterembe járni, de az elmúlt két-három évben igazán magas szintre lépett a fittségem. Funkcionális fitnesz versenyeken indultam, és idén négy maratonra is készültem. Hetente 75 kilométert lefutottam, emellett heti három-négy nap súlyzós edzést végeztem, akár 100 kilót is felemelve a rúddal. Mindkét végén égettem a gyertyát. Meg vagyok döbbenve, hány huszon-, és harmincéves fiatal írt nekem arról később, hogy szívrohama volt 

- mondta el Ryan, kiemelve, a fiatal férfiakat arra nevelik, hogy mindenen túllépjenek: a fájdalmon, a munkahelyi vagy otthoni stresszen, és a kimerültségen. Ő ellenben most arra biztatja őket, vegyenek részt rendszeres szűrővizsgálatokon.

Folyamatosan zsibbadt a testem bal oldala, de azt gondoltam, csak becsípődött egy ideg, és az edzésre fogtam. Ez két-három hónapon keresztül rendszeresen előfordult

 - idézte fel a márciusban történteket 33 éves férfi, akinél, mint kiderült, a kettős szívrohamot egy veleszületett rendellenesség okozta, miután egy lyukkal a szívében született, ami miatt a vérrögök vagy más anyagok megkerülhetik a tüdőt, és az agyba juthatnak. Ryan-t ezután a Wythenshawe Általános Kórházba szállították, hogy eltávolítsák a vérrögöt. A férfinak a diagnózisa és halálközeli élménye óta teljesen megváltozott az élete:

Sokkal tudatosabb lettem önmagammal kapcsolatban, és sokkal jobban kötődőm a barátaimhoz és a családomhoz. Most lassabb életet élek és inkább sétálni járok. Többre értékeli az ember az életet, ha egyszer már közel járt a halálhoz

 - idézte őt a The Sun.

 

