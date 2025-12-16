"A felesége egyedül maradt" - Tragédia Zagyvarékason: kigyulladt sütő miatt halt meg Józsi bácsi

Füstölgő házra, majd baljós tűzre figyeltek fel nap közben a szomszédok a zagyvarékasi Nefelejcs utcában pénteken (december 12.). Többen is lélekszakadva rohantak az épülethez, különösen akkor, amikor látták: a köztiszteletben álló H. József és felesége háza lángol. Úgy tudjuk, hogy a szomszédok a füst dacára sem haboztak, és azonnal berohantak az égő épületbe.
Úgy tudjuk, hogy az asszony ekkor nem volt otthon, csak Józsi bácsi főzőcskézett a házban.
Bár a férfi nem tudott kiszabadulni a lángoló katlanból, a hős környékbeliek végül kimentették a nyugdíjast.
Információink szerint a férfi ekkor még életben volt, mi több, kommunikált is a szomszédokkal és a mentősökkel, nem sokkal később viszont elvesztette az eszméletét és szervezete összeomlott. A mentősök mindent megtettek érte, lapunk úgy értesült, hogy hosszú időn keresztül próbálták őt újraéleszteni a ház udvarán. Sajnos azonban nem sikerült: bármennyire is harcoltak, Józsi bácsi életét már nem tudták megmenteni.
A férfit most az egész település egy emberként gyászolja, a dolgos és feleségével szép életet élő Józsit ugyanis mindenki szerette. Úgy tudjuk, hogy a tragikus sorsú áldozat korábban mozdonyvezetőként dolgozott hosszú évtizedeken át, de azóta is aktív életet élt: gondozta a házat, a kertet és a háztáji állatokat is:
Nagyon aktív maradt, folyamatosan csinált valamit, segített a helybelieknek az apróbb javításokban. Nagyon kedves bácsi volt, nagyon szerettük. A szívünk megszakad attól, ami vele és a szegény feleségével történt
- mondta egy helybeli. Hozzátette, az asszonynak szinte semmije nem maradt: a ház minden holmijukkal együtt leégett. Így a nőnek, férje elvesztése mellett még ezzel is szembe kell majd néznie:
Most szegény felesége teljesen egyedül maradt. Mindenét elvesztette: a férjét, a házát, még az utolsó ruhái is bennégtek. Bele sem merek gondolni, mit érezhet
- mondta szomorúan az ismerőse.
Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tűzvészt, azonban elsődleges információink szerint egy, a sütőben felejtett étel miatt történhetett a tragédia, a tűz is a konyhában csapott fel. Ezt a tűzoltók is megerősítették, azt is elárulták, hogy a gyászoló asszony azóta rokonoknál lakik:
- A másik lakó átmenetileg rokonokhoz költözött. A tűz feltehetőleg a sütőben felejtett étel miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési körülményeket a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hozzátették: nagyon óvatosan kell eljárni akkor, ha a sütőnk lángra kap:
