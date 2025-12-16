Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"A felesége egyedül maradt" - Tragédia Zagyvarékason: kigyulladt sütő miatt halt meg Józsi bácsi

Zagyvarékas
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 08:00
kigyulladttragédiatűz
Az idős férfi háza pénteken kapott lángra, vélhetően egy sütőben felejtett étel okozta a bajt. A zagyvarékasiak egy emberként gyászolják Józsi bácsit.

Füstölgő házra, majd baljós tűzre figyeltek fel nap közben a szomszédok a zagyvarékasi Nefelejcs utcában pénteken (december 12.). Többen is lélekszakadva rohantak az épülethez, különösen akkor, amikor látták: a köztiszteletben álló H. József és felesége háza lángol. Úgy tudjuk, hogy a szomszédok a füst dacára sem haboztak, és azonnal berohantak az égő épületbe

A zagyvarékasi ház valószínűleg egy sütőben felejtett étel miatt gyulladt ki.
A zagyvarékasi ház valószínűleg egy sütőben felejtett étel miatt gyulladt ki / Fotó: szoljon.hu/Nagy Balázs

Sütőben felejtett étel okozhatta a zagyvarékasi tragédiát

Úgy tudjuk, hogy az asszony ekkor nem volt otthon, csak Józsi bácsi főzőcskézett a házban. 

Bár a férfi nem tudott kiszabadulni a lángoló katlanból, a hős környékbeliek végül kimentették a nyugdíjast.

Információink szerint a férfi ekkor még életben volt, mi több, kommunikált is a szomszédokkal és a mentősökkel, nem sokkal később viszont elvesztette az eszméletét és szervezete összeomlott. A mentősök mindent megtettek érte, lapunk úgy értesült, hogy hosszú időn keresztül próbálták őt újraéleszteni a ház udvarán. Sajnos azonban nem sikerült: bármennyire is harcoltak, Józsi bácsi életét már nem tudták megmenteni. 

A férfit most az egész település egy emberként gyászolja, a dolgos és feleségével szép életet élő Józsit ugyanis mindenki szerette. Úgy tudjuk, hogy a tragikus sorsú áldozat korábban mozdonyvezetőként dolgozott hosszú évtizedeken át, de azóta is aktív életet élt: gondozta a házat, a kertet és a háztáji állatokat is: 

Nagyon aktív maradt, folyamatosan csinált valamit, segített a helybelieknek az apróbb javításokban. Nagyon kedves bácsi volt, nagyon szerettük. A szívünk megszakad attól, ami vele és a szegény feleségével történt

- mondta egy helybeli. Hozzátette, az asszonynak szinte semmije nem maradt: a ház minden holmijukkal együtt leégett. Így a nőnek, férje elvesztése mellett még ezzel is szembe kell majd néznie:

Most szegény felesége teljesen egyedül maradt. Mindenét elvesztette: a férjét, a házát, még az utolsó ruhái is bennégtek. Bele sem merek gondolni, mit érezhet

- mondta szomorúan az ismerőse. 

A ház szinte teljesen leégett / Fotó: szoljon.hu/Nagy Balázs

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tűzvészt, azonban elsődleges információink szerint egy, a sütőben felejtett étel miatt történhetett a tragédia, a tűz is a konyhában csapott fel. Ezt a tűzoltók is megerősítették, azt is elárulták, hogy a gyászoló asszony azóta rokonoknál lakik: 

- A másik lakó átmenetileg rokonokhoz költözött. A tűz feltehetőleg a sütőben felejtett étel miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési körülményeket a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hozzátették: nagyon óvatosan kell eljárni akkor, ha a sütőnk lángra kap:

  • Ha a sütőben felejtett étel meggyullad, nem szabad kinyitni a sütőajtót és vízzel oltani
  • A friss oxigén hatására a tűz intenzívebbé válik, a víz pedig az ételben lévő zsiradék miatt szétveti a lángokat
  • Akkor járunk el helyesen, ha a sütőt kikapcsolva megvárjuk, hogy a tűz magától kialudjon
  • Csak ezt követően szabad kinyitni a sütőajtót és olyan helyre vinni a füstölgő ételmaradékot, ahol semmit nem tud meggyújtani

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu