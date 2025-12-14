Rettenetes tragédia történt hazánkban, halálos áldozatról is tudni

Háztűzben meghalt egy férfi Horton vasárnap kora este - közölte a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának (BM OKF) helyettes szóvivője az MTI-vel.

Áldozatot követelt a tűz Horton

Fotó: Unslpash

Családi házban ütött ki a tűz

Dóka Imre tájékoztatása szerint korábban kisebb tűz volt egy családi ház egyik szobájában a Táncsics Mihály úton, amelyben egy hatvanas éveiben járó férfi meghalt, feltehetően füstmérgezésben.

Mire a tűzoltók kiérkeztek, a tüzet már eloltották, az egység az ingatlant átszellőztette - tette hozzá.