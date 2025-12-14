Rettenetes tragédia történt hazánkban, halálos áldozatról is tudni

Háztűzben meghalt egy férfi Horton vasárnap kora este - közölte a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának (BM OKF) helyettes szóvivője az MTI-vel.
Dóka Imre tájékoztatása szerint korábban kisebb tűz volt egy családi ház egyik szobájában a Táncsics Mihály úton, amelyben egy hatvanas éveiben járó férfi meghalt, feltehetően füstmérgezésben.
Mire a tűzoltók kiérkeztek, a tüzet már eloltották, az egység az ingatlant átszellőztette - tette hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.