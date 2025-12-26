Nem lennénk a helyében: A poklok poklát éli át a nő, aki allergiás a télre

A brit Kirsten Evans 10 hónappal ezelőtt kezdte el tapasztalni, hogy valami nincs rendben. Februárban éppen kitette a gyerekeit a sulinál, mikor hatalmas fájdalmat érzett, nem sokkal később pedig az egész testén kiütések jelentek meg. Először úgy gondolta, hogy a stressz és a szorongás miatt van, de amikor az arca és a nyaka is elkezdett rendszeresen begyulladni, elment egy orvoshoz, aki rögtön allergológushoz küldte: kiderült, hogy hideg urticariától szenved, vagyis "allergiás a télre".

Pokoli a nő élete, akinek tél allergiája van / Illusztráció: 123RF

Ez a betegség gyakorlatilag olyan, mintha az ember allergiás lenne a hideg hőmérsékletre, és akkor is előjöhet, ha hideget eszünk vagy iszunk, kint sétálunk vagy úszunk. Bárkivel előfordulhat ez még úgy is, ha a családban korábban sose volt példa ilyesmire – sokszor egyéb betegségekkel áll összefüggésben, mint például a szifilisz.

A Unilad írja, hogy az Amerikai Allergia Akadémia szerint minden 10 ezer emberből 6 érintett ebben a betegségben.

Kirsten Evans elmondta, hogy rendkívül viszket a bőre, ami hamar vörös lesz és bedagad. Ezek mellett fejfájás, láz, ízületi fájdalmak is a tünetek között vannak, de légyszomj is tapasztalható. A 41 éves nő napi 4 allergiagyógyszerrel veszi fel a harcot a betegséggel – de van, hogy még ez sem elég.