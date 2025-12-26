Nem lennénk a helyében: A poklok poklát éli át a nő, aki allergiás a télre

A brit Kirsten Evans 10 hónappal ezelőtt kezdte el tapasztalni, hogy valami nincs rendben. Februárban éppen kitette a gyerekeit a sulinál, mikor hatalmas fájdalmat érzett, nem sokkal később pedig az egész testén kiütések jelentek meg. Először úgy gondolta, hogy a stressz és a szorongás miatt van, de amikor az arca és a nyaka is elkezdett rendszeresen begyulladni, elment egy orvoshoz, aki rögtön allergológushoz küldte: kiderült, hogy hideg urticariától szenved, vagyis "allergiás a télre".
Ez a betegség gyakorlatilag olyan, mintha az ember allergiás lenne a hideg hőmérsékletre, és akkor is előjöhet, ha hideget eszünk vagy iszunk, kint sétálunk vagy úszunk. Bárkivel előfordulhat ez még úgy is, ha a családban korábban sose volt példa ilyesmire – sokszor egyéb betegségekkel áll összefüggésben, mint például a szifilisz.
A Unilad írja, hogy az Amerikai Allergia Akadémia szerint minden 10 ezer emberből 6 érintett ebben a betegségben.
Kirsten Evans elmondta, hogy rendkívül viszket a bőre, ami hamar vörös lesz és bedagad. Ezek mellett fejfájás, láz, ízületi fájdalmak is a tünetek között vannak, de légyszomj is tapasztalható. A 41 éves nő napi 4 allergiagyógyszerrel veszi fel a harcot a betegséggel – de van, hogy még ez sem elég.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.