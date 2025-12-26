KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem lennénk a helyében: A poklok poklát éli át a nő, aki allergiás a télre

allergia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 11:00
téltünetek
A 41 éves nő elárulta a fájdalmas tüneteket.

A brit Kirsten Evans 10 hónappal ezelőtt kezdte el tapasztalni, hogy valami nincs rendben. Februárban éppen kitette a gyerekeit a sulinál, mikor hatalmas fájdalmat érzett, nem sokkal később pedig az egész testén kiütések jelentek meg. Először úgy gondolta, hogy a stressz és a szorongás miatt van, de amikor az arca és a nyaka is elkezdett rendszeresen begyulladni, elment egy orvoshoz, aki rögtön allergológushoz küldte: kiderült, hogy hideg urticariától szenved, vagyis "allergiás a télre".

Influenza, megfázás vagy Covid miatt tüsszentő iskolás lány télen
Pokoli a nő élete, akinek tél allergiája van / Illusztráció: 123RF

Ez a betegség gyakorlatilag olyan, mintha az ember allergiás lenne a hideg hőmérsékletre, és akkor is előjöhet, ha hideget eszünk vagy iszunk, kint sétálunk vagy úszunk. Bárkivel előfordulhat ez még úgy is, ha a családban korábban sose volt példa ilyesmire – sokszor egyéb betegségekkel áll összefüggésben, mint például a szifilisz.

A Unilad írja, hogy az Amerikai Allergia Akadémia szerint minden 10 ezer emberből 6 érintett ebben a betegségben.

Kirsten Evans elmondta, hogy rendkívül viszket a bőre, ami hamar vörös lesz és bedagad. Ezek mellett fejfájás, láz, ízületi fájdalmak is a tünetek között vannak, de légyszomj is tapasztalható. A 41 éves nő napi 4 allergiagyógyszerrel veszi fel a harcot a betegséggel – de van, hogy még ez sem elég.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu