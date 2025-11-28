Virslit evett vacsorára, meghalt a 16 éves fiú

Egy ausztrál tinédzser anyukája fedte fel az új elméletet arról, miért halt meg fia kempingezés közben. A 16 éves Jeremy Webb anyukája szerint halálos húsallergia áldozata lett.

Húsallergia okozhatta halálát a 16 éves kempingezőnek (fotó: Pexels)

Jeremy éppen barátaival kempingezett a MacMasters tengerparton 2022-ben. Este 11-kor sütögettek marhahúsból készült virsliket a tűz felett, majd Jeremynek hirtelen légzési problémái akadtak.

Ez nem az első eset volt, ugyanis Jeremy rendszeresen rosszul lett vacsora után. Néha annyira nem kapott levegőt éjszakai hányásai közepedte, hogy az asztma gyógyszere sem segített tünetein.

Azon az estén amikor összeesett, barátai egy közeli felnőttől kértek segítséget, miközben megpróbálták újraéleszteni, de minden próbálkozás ellenére, a Gosford kórházba érve halottnak nyilvánították.

A tinédzser halálát először asztmának könyvelték el, de egy biológiai szakértő most azt vizsgálja, lehetett-e a virsli a bűnös.

Egyre többen szenvednek húsallergia miatt

A húsallergia egy kullancs által kiváltott betegség, amely halálos kimenetelű allergiát okoz emlősök húsaira, mint a csirke, sertés, marha és sok más.

Az allergiás reakció tünetei két, de akár tíz órával később is elkezdhetnek megjelenni. Ezek általában hasi fájdalmak, görcsök, hányás és anafilaxiás sokk.

Ha a szakértők be tudják bizonyítani, hogy Jeremy halálát valóban a hús okozta, ő lenne az első az országban, akinek ezt a betegséget tulajdonítják a halál oka­ként.

Jeremy anyukája elmondta: fiát kis korától kezdve többször is megcsípte már kullancs, mert szeretett a szabadban kempingezni

Amikor először gondoltam az emlős-húsallergiára, utána néztem, de nem volt sok információ. Inkább intoleranciaként gondoltam rá, nem halálos allergiaként.

Az anyuka úgy gondolja, fia halálának oka jelenleg nem egyértelmű, és ha tényleg a hús okozta azt, a családnak az is sokat jelentene, ha akár egy embert is meg tudnának óvni a hasonló tragédiától.

Sheryl van Nunen allergológiai szakértő szerint Ausztráliában 2020 óta jelentősen nőtt az emlős-húsallergia diagnózisainak száma. Most már 50 százalék esély van az allergia kialakulására, ha két kullancs is megcsíp valakit - írja a ABC.