Orvos leplezte le az igazságot a napi tízezer lépésszám rutinjáról

Az okosórák és az egészséges életmód népszerűségét követően széles körben elterjedt, hogy napi 10 ezer lépést kellene megtennünk. Ám ez nem mindig jön össze, ami sokak világát akár össze is törtheti. Bár a testmozgás létfontosságú, ennek a célnak az elérése kihívást jelent, különösen azok számára, akiknek irodai munkájuk vagy más ülőmunkájuk van.

Fotó: Pexels

Dr. Rangan Chatterjee, rezidens orvos szerint azonban nincs ok az aggodalomra, ugyanis azt állítja, hogy a napi 10 000 lépés rutinja csupán egy marketingfogás. Dr. Chatterjee a Érezd magad jobban, Live More című podcastjában Dr. Daniel Lieberman paleoantropológussal beszélgetett, miközben felfedte a napi 10 ezer lépés mögött meghúzódó eredetet.

A Massachusettsben élő Dr. Lieberman szerint a napi 10 ezres lépésszámot a japán kultúrában betöltött jelentősége miatt választották. Az 1964-es tokiói olimpia előtt Yamasa igyekezett tőkét kovácsolni a fitneszőrületből, és kifejlesztette a világ első viselhető lépésszámlálóját, a Manpo-Kei-t, azaz a „10 000 lépésszámlálót”. Úgy gondolják, hogy a vállalat önkényesen választotta ezt a számot, de mivel ez a szám fülbemászó, azóta is népszerű cél.

A TikTok-on megosztott podcastrészletben leszögezte: - Szóval nincs egy bizonyos számú lépés, amit naponta meg kell tenni. A testmozgással kapcsolatos bizonyítékok rohadtul egyértelműek. Bármi jobb, mint a semmi. Ha teljesen ülőmunkát végzel, a lift helyetti lépcsőzés, a kocsival messzebb leparkolni és sétálni, bármi jobb, mint a semmi. A több jobb, és egy bizonyos ponton úgy tűnik, hogy az előnyök elmaradnak.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a pontos számok meghatározására tett kísérlet nemcsak hiábavaló, hanem helytelen üzenetet is közvetít - számol be a Daily Records.

A 19 és 64 év közötti egyének számára a brit egészségügy legalább heti 150 perc fizikai aktivitást javasol. Bár egyszerű és alacsony terhelésű, a gyaloglás jelentős előnyökkel jár, beleértve a fokozott állóképességet, a kalóriaégetést és a szív egészségét.

Egy másik, a European Journal of Preventative Cardiology című szaklapban 2023-ban megjelent tanulmány szerint már napi 4000 lépés megtétele is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentse az idő előtti halálozás kockázatát. Sőt, minden további 1000 lépésről úgy vélik, hogy körülbelül 15 százalékkal csökkenti ezt a kockázatot.