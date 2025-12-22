Betegség az ünnepek alatt? Erre készülj, itt kaphatsz segítséget

Az Országos Mentőszolgálat mindenkit arra figyelmeztet, hogy készüljön fel előre az ünnepi időszakra. Fontos tudni, hogy ilyenkor milyen betegséggel, kihez kell fordulni!

Betegség karácsony idején? Mutatjuk, mit kell tenni!

Változik az ellátás rendje: ezt tedd, ha ledönt egy betegség

Az év végi munkarend alapján, a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig (kétszer ötnapos időszakban) háziorvosi szintű ellátást csak sürgős esetben, az ügyeletekben kaphatnak.

A háziorvosi rendelés munkaszüneti napokon nem lesz elérhető. Fontos szem előtt tartani azt is, hogy az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja!

Az Országos Mentőszolgálat azt javasolja, hogy a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal.