„Csak a fiam volt mellettem, senki más” - sztrók döntötte romba Krisztián életét, a gyermekét is elveszítette

Sztrók tette tönkre az életét, munkája, családja is kicsúszott a kezei közül Száva Ferenc Krisztiánnak. Egy pillanat alatt omlott össze az egri férfi addigi élete. A korábban sofőrként dolgozó Krisztián 2023 telén sztrókot kapott, ami miatt nemcsak az egészségét, hanem a megélhetését is elvette. A betegség után elveszítette az állását, és azóta olyan mélyre süllyedt, amit korábban elképzelni sem tudott: sokszor az is kérdés, jut-e étel az asztalra. Túlsúllyal, cukorbetegséggel és magas vérnyomással is küzd. Nincs pénze egészségesen táplálkozni, sokszor csak fűszeres olajat eszik, hogy ne haljon éhen.
Krisztián ma hatalmas szegénységben él egy padláson, de ennek ellenére igyekszik rendben tartani a környezetét. Napról napra küzd, alkalmi munkákból próbálja fenntartani magát, mindent elvállal, amit csak tud; még akkor is, ha nehezen jár és sok helyen kihasználták, nem fizették ki. Az egészségi állapota ugyanakkor lehetővé tenné, hogy vezessen, ami számára nemcsak munka lenne, hanem az egyetlen esély a visszakapaszkodásra. A legnagyobb fájdalmat azonban nem az anyagi gondok okozzák. Krisztián szíve megszakad a gyermekei miatt. 17 éves fiát – aki a lelki társa, a legnagyobb támasza – a nehéz körülmények miatt jelenleg az édesanyja fogadta be. Sok mindenen keresztül mentek együtt, de mindig ott voltak egymásnak.
„Amikor sztrókot kaptam csak a fiam volt mellettem, senki más; amúgy is erős kötelék van kettőnk között, de akkor még erősebb lett” – mondta a megtört férfi. A nagydarab test érző szívet takar, Krisztián rendszeresen ír megható verseket. Minden nap azért imádkozik, hogy újra együtt lehessen a fiával. Van egy lánya is, akit már régóta nem látott: a kislány külföldön él, az utazásra azonban esélye sincs, hiszen a mindennapi megélhetés is gondot jelent a számára.
A sztrók előtt biztos munkája volt, tervezett, álmai voltak. Ma már csak egyetlen vágya maradt: egy állandó sofőr állás, ami visszaadhatná az önbecsülését, és lehetőséget teremtene arra, hogy rendbe jöjjön az élete.
A valóság brutális, főleg az a sok minden, amin keresztülmentem. Én sem hittem, hogy valaha így járhatok. Nem luxust akarok, csak dolgozni, és a gyerekeimmel lenni
– mondta. Száva Ferenc Krisztián története fájdalmas emlékeztető arra, milyen törékeny az élet. Egyetlen pillanat elég ahhoz, hogy minden megváltozzon; és néha csak egy esély kellene ahhoz, hogy valaki újrakezdhessen.
A videó alatti kommentszekcióban megtalálod hogyan segíthetsz Krisztiánnak. Privát sofőr munkát vállal, azonban nincsen autója. Minden álma egy saját kocsi.
