„Csak a fiam volt mellettem, senki más” - sztrók döntötte romba Krisztián életét, a gyermekét is elveszítette

Sztrók tette tönkre az életét, munkája, családja is kicsúszott a kezei közül Száva Ferenc Krisztiánnak. Egy pillanat alatt omlott össze az egri férfi addigi élete. A korábban sofőrként dolgozó Krisztián 2023 telén sztrókot kapott, ami miatt nemcsak az egészségét, hanem a megélhetését is elvette. A betegség után elveszítette az állását, és azóta olyan mélyre süllyedt, amit korábban elképzelni sem tudott: sokszor az is kérdés, jut-e étel az asztalra. Túlsúllyal, cukorbetegséggel és magas vérnyomással is küzd. Nincs pénze egészségesen táplálkozni, sokszor csak fűszeres olajat eszik, hogy ne haljon éhen.

A sztrók előtt jól élt a család ( A fotón még kicsi a fia, azóta már 17 éves) Fotó: beküldött

Krisztiánnak minden kicsúszott a keze közül a sztrók miatt

Krisztián ma hatalmas szegénységben él egy padláson, de ennek ellenére igyekszik rendben tartani a környezetét. Napról napra küzd, alkalmi munkákból próbálja fenntartani magát, mindent elvállal, amit csak tud; még akkor is, ha nehezen jár és sok helyen kihasználták, nem fizették ki. Az egészségi állapota ugyanakkor lehetővé tenné, hogy vezessen, ami számára nemcsak munka lenne, hanem az egyetlen esély a visszakapaszkodásra. A legnagyobb fájdalmat azonban nem az anyagi gondok okozzák. Krisztián szíve megszakad a gyermekei miatt. 17 éves fiát – aki a lelki társa, a legnagyobb támasza – a nehéz körülmények miatt jelenleg az édesanyja fogadta be. Sok mindenen keresztül mentek együtt, de mindig ott voltak egymásnak.

Krisztián a fiával Fotó: beküldött

„Amikor sztrókot kaptam csak a fiam volt mellettem, senki más; amúgy is erős kötelék van kettőnk között, de akkor még erősebb lett” – mondta a megtört férfi. A nagydarab test érző szívet takar, Krisztián rendszeresen ír megható verseket. Minden nap azért imádkozik, hogy újra együtt lehessen a fiával. Van egy lánya is, akit már régóta nem látott: a kislány külföldön él, az utazásra azonban esélye sincs, hiszen a mindennapi megélhetés is gondot jelent a számára.

Krisztián rossz körülmények között él egy padláson Fotó: beküldött

A sztrók előtt biztos munkája volt, tervezett, álmai voltak. Ma már csak egyetlen vágya maradt: egy állandó sofőr állás, ami visszaadhatná az önbecsülését, és lehetőséget teremtene arra, hogy rendbe jöjjön az élete.

A valóság brutális, főleg az a sok minden, amin keresztülmentem. Én sem hittem, hogy valaha így járhatok. Nem luxust akarok, csak dolgozni, és a gyerekeimmel lenni

– mondta. Száva Ferenc Krisztián története fájdalmas emlékeztető arra, milyen törékeny az élet. Egyetlen pillanat elég ahhoz, hogy minden megváltozzon; és néha csak egy esély kellene ahhoz, hogy valaki újrakezdhessen.