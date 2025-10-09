Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
A sztrók után egyenesbe került Gabi élete

sztrók
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 11:30
Gabimunka
Messze még a cél, de pozitív fordulatot vett Gabi élete. Emberfeletti akaraterejének köszönhetően felépült a sztrókból, és munkahelyet is talált. Azonban számtalan legyőzendő akadály vár még rá

Az élete során tragédiák sora tette próbára Kis Gabit. Leégett a háza, megromlott a házassága, majd sztrók döntötte le a lábáról, de mégsem adta fel soha. Minden erejével azon munkálkodik, hogy az élete egyenesbe kerüljön.

Gabi a sztrók utána újra kezdte az életét
Messze még a cél, de pozitív fordulatot vett a sztrók után Gabi élete. Fotó: Bánkúti Sándor

Az életem már több mint tíz éve fordult rosszra. Először az otthonomat pusztította el a tűz, később a házasságom is megromlott, és egyedül maradtam. A végső csapást a sztrók mérte rám. Összeestem a konyhában, és csak nyolc óra múlva találtak rám

 – emlékszik vissza Gabi, aki korábban nagyon aktív életet élt. Gyerektáborokat szervezett és kutyákat mentett, és csaknem ötven állatról gondoskodott.

Mindent előröl kellett kezdenem. A ceglédi kórházban tértem magamhoz. Magatehetetlen voltam, újra meg kellett tanulnom felállni és járni is. A kórház után három hónap rehabilitáció következett. A legnehezebb az volt, hogy ebben az állapotban teljesen egyedül voltam, és meg kellett tanulnom magamról gondoskodni

 – folytatja Gabi, akiben hatalmas az élni akarás, és soha sem adta fel. A leégett otthona helyén egy konténerházban kezdte újra az életét. Hosszú rehabilitáció következett, és a betegsége miatt nehéz anyag helyzetbe került. 

A sztrók után Gabinak újra kellett gondolnia az életét

Végre látom a kiutat, de azért vár rám még néhány megoldandó feladat. Sikerült találnom rehabilitációs 4 órás munkát, de naponta 5 órát kell utaznom ajtótól ajtóig. Ezért elhatároztam, hogy összegyűjtöm a pénzt egy kis autóra, mert úgy töredékére tudnám csökkenteni az utazást, és többet tudnék dolgozni. Közben a fogorvoshoz is járok. A télre be fogok szereltetni egy kályhát a házba, és vegyesen szeretnék fűteni villannyal és fával, hogy tovább csökkentsem a költségeimet 

– mesél a terveiről Gabi, aki bármennyire is mélyponton volt, sosem adta fel, és mindig kitartott az álmai mellett, és küzdött is értük.

 

