Koraszülötten jött világra a Love Island sztárjának kislánya: "Rendesen ránk ijesztett!"

Gólyahírt közölt a közkedvelt reality sztár. Világra hozta ugyanis első gyermekét 31 éves Claudia Fogarty. A brit Love Island sztárja (aki nem mellesleg az autóversenyző Carl Fogarty lánya) és focista párja, Ollie Crankshaw az Instagramon közölték követőikkel az örömhírt: megszületett kislányuk, Delilah. Az újszülöttről pedig egy elragadó képet is megosztottak rajongóikkal. De azt is elárulták: a csöppség sajnos koraszülött lett.

Claudia Fogarty a brit Love Island műsorában kereste a szerelmet. Most édesanya lett Fotó: YouTube

Gólyahír: megszületett a Love Island sztárjának gyermeke

Delilah Maeve Crankshaw. Született 2025. szeptember 30-án. Kis csodánk 6 héttel korábban érkezett, és rendesen ránk ijesztett. Egy igazi kis harcos, aki teljessé tette az életünket. Teljesen odavagyunk érte, és alig várjuk, hogy hazavihessük, és elkezdjük ezt a fantasztikus szülői utazást. Anya és apa annyira, de annyira szeret téged

– írta Claudia.

Rajongóik, barátaik az örömhírt olvasva sorra írták nekik gratulációikat. Claudia édesapja, Carl például így fogalmazott:

Gratulálok Claudia és Olly, már rendeltem is neki egy mini motorbiciklit!!!

Egy barátjuk így kommentelt:

Gyönyörű kislány! Alig várom, hogy találkozzak vele.

A realitysztár idén májusban osztotta meg várandósságánk hírét követőtáborával - írja a Mirror.