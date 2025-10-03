Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Koraszülötten jött világra a Love Island sztárjának kislánya: "Rendesen ránk ijesztett!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 11:25
Az örömhírt a közösségi médiában osztották meg.
Gólyahírt közölt a közkedvelt reality sztár. Világra hozta ugyanis első gyermekét 31 éves Claudia Fogarty. A brit Love Island sztárja (aki nem mellesleg az autóversenyző Carl Fogarty lánya) és focista párja, Ollie Crankshaw az Instagramon közölték követőikkel az örömhírt: megszületett kislányuk, Delilah. Az újszülöttről pedig egy elragadó képet is megosztottak rajongóikkal. De azt is elárulták: a csöppség sajnos koraszülött lett. 

Claudia Fogarty a brit Love Island műsorában kereste a szerelmet. Most édesanya lett
Claudia Fogarty a brit Love Island műsorában kereste a szerelmet. Most édesanya lett  Fotó: YouTube

Gólyahír: megszületett a Love Island sztárjának gyermeke

Delilah Maeve Crankshaw. Született 2025. szeptember 30-án. Kis csodánk 6 héttel korábban érkezett, és rendesen ránk ijesztett. Egy igazi kis harcos, aki teljessé tette az életünket. Teljesen odavagyunk érte, és alig várjuk, hogy hazavihessük, és elkezdjük ezt a fantasztikus szülői utazást. Anya és apa annyira, de annyira szeret téged 

– írta Claudia.

Rajongóik, barátaik az örömhírt olvasva sorra írták nekik gratulációikat. Claudia édesapja, Carl például így fogalmazott:

Gratulálok Claudia és Olly, már rendeltem is neki egy mini motorbiciklit!!! 

Egy barátjuk így kommentelt:

Gyönyörű kislány! Alig várom, hogy találkozzak vele.

A realitysztár idén májusban osztotta meg várandósságánk hírét követőtáborával - írja a Mirror

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
