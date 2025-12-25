Szívszorító: 11 éves fiú kapta meg a legjobb karácsonyi ajándékot

Egy 11 éves fiú kapta meg az egyik legnagyobb karácsonyi ajándékot: sikeres szervátültetése után élete első igazán gondtalan karácsonyát ünnepelheti.

Karácsonyra szervátültetést kapott a 11 éves Lucas - NHS

Lucas Lesley közvetlenül karácsony előtt esett át a szervátültetésen, és jelenleg is lábadozik, miközben a teljes felépülésre vár.

Az ünnepek alatt rajta kívül mintegy 8000 beteget kezeltek, közülük 250 gyermek kapott szervátültetést - ez a valaha feljegyzett legmagasabb szám az Egyesült Királyságban.

Lucas szülei, Mandie Scott és Ryan Scott elmondták, hogy családként először ünnepelhetik meg az első igazán normális karácsonyukat.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy ez a csodálatos család igent mondott a szervadományozásra, és Lucasnak egy második esélyt adott az életre. Hősök a szememben

- mondták a szülők.

Lucas mindössze hathetes volt, amikor egy rutinellenőrzés során súlyos sárgaságot állapítottak meg nála. Az orvosok májproblémát gyanítottak, ezért egy gyermekkórházba utalták, ahol hivatalosan is epeúti atréziát diagnosztizáltak nála.

Az epeúti atrézia egy ritka betegség, amely során az epeutak rendellenesen beszűkülnek, elzáródnak vagy hiányoznak.

Kilenc hetes korában Lucas műtéten esett át. Bár állapota éveken át javult, négyéves korában portális hipertónia alakult ki nála, ami a májba vezető fő vénában kialakuló veszélyes nyomásnövekedést jelent.

Sikeres szervátültetés után lábadozik Lucas

Kilencéves korára több fertőzést is elkapott, ezért 2023-ban felkerült a transzplantációs várólistára. Ez idő alatt folyamatos megfigyelés alatt állt, rendszeres vérvizsgálatokon és endoszkópiákon esett át, valamint csökkentenie kellett az iskolai óráinak számát.

Ahogy láttuk, hogy Lucas egyre betegebb lesz, állandóan attól féltünk, hogy időben megérkezik-e a hívás. Szívszorító érzés, amikor az ember csak vár, miközben a gyermeke egyre rosszabb állapotba kerül.

Idén Lucas végül új májat kapott, ezzel a család legnehezebb időszaka véget ért. A nyolcórás beavatkozás után négy hetet lábadozott, majd hazatérhetett otthonába.

Idén alig várjuk, hogy együtt élvezhessük az első igazi karácsonyunkat, egészségesen és boldogan. Lucas tele van energiával és izgatottsággal. Ez az év kedvenc időszaka számára, különösen azért, mert a születésnapja is decemberben van.

Az NHS transzplantációs várólistája jelenleg rekordmagas, miután a világjárvány idején jelentősen visszaesett a donorok száma - írja a Mirror.