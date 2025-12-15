Megszakad a szív: kilencévesen vesztette el a rákkal vívott csatát a kislány

Egy influenszer, aki óriási követőtábort gyűjtött össze az évek során azzal, hogy megosztotta a rákkal folytatott mindennapos harcát, mindössze kilencévesen elhunyt.

Éveken át dokumentálta a rák elleni küzdelmét a fiatal influenszer / (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Több százezren követték a fiatal influenszer rák elleni harcát

A kis Brie Bird-nél 2020-ban diagnosztizáltak 4. stádiumú neuroblasztómát, ami már átterjedt a hátára is, miután az orvosok egy 8 centiméteres daganatot találtak a hasában. Az ezt követő években kezdte el dokumentálni a betegséggel való küzdelmét, aminek köszönhetően óriási követőtáborra tett szert a közösségi médiában. Több mint 654 ezer ember követte figyelemmel a mindennapjait, egészen december 11-ig, amikor a családja egy Instagram-bejegyzésben megerősítette a halálhírét, tisztelegve Brie emléke előtt.

Körülbelül két évvel az első diagnózis után a családja bejelentette, hogy Brie hivatalosan is rákmentes. Azonban az öröm nem tartott sokáig, ugyanis 2024 januárjában a rák visszatért.

Remélem, soha nem kell elmondanod a gyermekednek azt, hogy a rákja visszatért

- írta édesanyja, Kendra egy akkori bejegyzésben.

Most az egész család gyászol, miután a fiatal influenszer elvesztette a csatát a betegség ellen.

Csoda vagy! Földi küldetésed beteljesült, és a legszentebb kiváltság volt hazakísérni téged. Örökké szeretni fogunk téged!

- írta a család a legújabb bejegyzésben, hozzátéve, soha nem fognak felhagyni Brie történetének megosztásával.

Kérlek, látogass meg minket gyakran. A hálószobád ajtaja mindig nyitva áll, és a játszószoba lámpáját égve hagyjuk... Megcsináltad, Brielle, mindent kegyelemmel hajtottál végre... Köszönjük, hogy ennyi embernek inspirációt jelentesz

- folytatták a bejegyzésben.

Tragikusan rövid influenszer karrierje során rengeteg emberhez eljutott a kislány története, köztük Ariana Grande-hoz is, aki felvette vele a kapcsolatot, és még ajándékot is küldött neki, miután meghallotta, mennyire szerette Brie a Wicked című filmet - írta a Unilad.