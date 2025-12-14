Orbán Viktor: Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről

Orbán Viktor Facebook-posztban tudatta, hogy 1.6 millió lett a visszaküldött konzultációs kérdőívek száma. Mint írta, ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről.
Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének. Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.