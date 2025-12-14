Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 10:14
adóemelésnemzeti konzultáció
1.6 millió a visszaküldött konzultációs kérdőív.
Orbán Viktor Facebook-posztban tudatta, hogy 1.6 millió lett a visszaküldött konzultációs kérdőívek száma. Mint írta, ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről.

Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének. Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit. 

