Viki álma nevelőszülője segítségével válhat valóra: porondmester lesz

Még mintegy kétezer nevelőszülőre lenne szükség ahhoz, hogy minden olyan gyermek, akit ideiglenesen kiemelnek a családjából, családias környezetben nőhessen fel. Jelenleg nagyjából hatezer nevelőszülő dolgozik Magyarországon, de a nevelőszülői hálózatok folyamatosan keresik azokat, akik ezt a hivatást választanák, így tesz a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató is, amely országos kampányt indított a nevelőszülőség népszerűsítésére.
A Szent Ágota közösséghez tartozó 24 éves Benedek Viktória immár kilenc éve él nevelőszülőjénél, Kocsis Erzsébetnél: bár ma már felnőtt, továbbra is utógondozásban maradt. Viki most fejezi be tanulmányait a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskolán, konferanszié-porondmester lesz, nevelőszülője, Erzsébet pedig a legtöbb fellépésére elkíséri, és minden fontos pillanatban mellette áll.
Viki gyerekkora göröngyösen indult. Édesapját nem ismeri személyesen, édesanyjával mindössze két évet élt együtt, a legtöbb időt a nagymamánál töltötték. Tizenöt éves volt, amikor testvérével együtt a családi körből nevelőszülőhöz kerültek.
Nekem van édesanyám, apám, ők a vér szerinti családom, de én szülőként tekintek a nevelőanyukámra, Erzsire is. Ha valamit mond, azt megfogadom, sőt néha vitatkozunk is, szóval minden olyan, mint egy vér szerinti családban. Nekem nagyon jó nevelőszülőm van, nem is tudom, hogy létezik-e még egy ilyen a világon. Teljes mértékben támogat mindenben és nagyon büszke rám.
- meséli Viktória.
A különbséget intézmény és nevelőszülői család között Viki leginkább a személyességben látja. Bár intézetben sosem élt, úgy érzi, a nevelőszülői közeg olyan lehetőségeket ad, amelyek egész életre szólnak.
Szerintem minden nevelőszülő azért vállal gyereket, mert ezt szeretné csinálni. Az én nevelőszülőmnek van főállása, de szerintem azért vállalta ezt a hivatást, mert szeretett volna ezzel volna foglalkozni. Ezt másképp nem is lehet csinálni, csakis szívből.
Viki az édesanyjával nem tartja a kapcsolatot rendszeresen, találkozni sem szoktak, más családtagokkal azonban örömmel beszél, amikor ideje engedi.
Viki története most egy országos kampány része lett, amelyet a Szeged-Csanádi Egyházmegye indított el. Pál Hortenzia, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői toborzásért felelős főigazgató-helyettese szerint még mindig nagy szükség van új nevelőszülőkre.
Nagyon sokan nem tudják, hogy mi a nevelőszülők valós indíttatása és mennyire fontos az, hogy ők léteznek, hogy vállalják ezt a szép hivatást, hiszen ők olyan gyermekekről gondoskodnak, akiket a vér szerinti családjukból kiemelnek, ami egy nagyon nehéz élethelyzet a gyermek számára.
Pál Hortenzia azt mondja, sokan összekeverik a nevelőszülőséget az örökbefogadással, ezért is kulcsfontosságú a tájékoztatás és a kampány.
A segítő szándék nagyon sok emberben megvan, kinyitnák az otthonuk ajtaját, hogy egy-egy gyermek besétáljon rajta, ám nincsenek tisztában a lehetőségekkel és a követelményekkel sem. Éppen ezért indítottuk a kampányunkat is, hiszen ha csak egy gyermeket be tud fogadni valaki, akkor annak az egynek a teljes életét teheti szebbé, jobbá.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózata folyamatosan toboroz. Tapasztalataik szerint jelentkeznek olyanok, akiknek már kirepültek a gyerekeik, mások jó példát láttak, vagy éppen maguk is nevelőszülőknél nőttek fel, és most visszaadnák azt, amit kaptak.
Viki története élő bizonyíték arra, hogy egy nyitott ajtó, egy befogadó otthon és egy szerető nevelőszülő sorsokat tud megváltoztatni, akár egy cirkuszi porond közepén is.
Aki a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatán keresztül szeretne nevelőszülővé válni, az itt megtalál minden információt. Jelentkezés után nagyjából hat hónap múlva kezdődhet el a tényleges nevelőszülői munka, amennyiben az elbírálás pozitív, és a tanfolyam is sikeresen zárult.
Ma Magyarországon nagyjából 6 000 nevelőszülő dolgozik, további kétezerre lenne szükség legalább. A KSH adatai szerint 2024 végén több, mint 21.000 gyermek élt állami gondozás alatt, ebből mintegy 14.000 nevelőszülőknél.
2026. január 1-től 100 százalékkal megemelik a nevelőszülői hálózatra fordított összeget. A díjazásról részletesen itt kaphatsz információt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.