Viki álma nevelőszülője segítségével válhat valóra: porondmester lesz

Még mintegy kétezer nevelőszülőre lenne szükség ahhoz, hogy minden olyan gyermek, akit ideiglenesen kiemelnek a családjából, családias környezetben nőhessen fel. Jelenleg nagyjából hatezer nevelőszülő dolgozik Magyarországon, de a nevelőszülői hálózatok folyamatosan keresik azokat, akik ezt a hivatást választanák, így tesz a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató is, amely országos kampányt indított a nevelőszülőség népszerűsítésére.

Nevelőszülő kerestetik országszerte. Több ezerre lenne szükség / Fotó: szentagota.hu

A nevelőszülő nyitott ajtót a porondra

A Szent Ágota közösséghez tartozó 24 éves Benedek Viktória immár kilenc éve él nevelőszülőjénél, Kocsis Erzsébetnél: bár ma már felnőtt, továbbra is utógondozásban maradt. Viki most fejezi be tanulmányait a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskolán, konferanszié-porondmester lesz, nevelőszülője, Erzsébet pedig a legtöbb fellépésére elkíséri, és minden fontos pillanatban mellette áll.

Viktória nevelőszülőjével, Erzsébettel / Fotó: Karnok Csaba

Viki gyerekkora göröngyösen indult. Édesapját nem ismeri személyesen, édesanyjával mindössze két évet élt együtt, a legtöbb időt a nagymamánál töltötték. Tizenöt éves volt, amikor testvérével együtt a családi körből nevelőszülőhöz kerültek.

Nekem van édesanyám, apám, ők a vér szerinti családom, de én szülőként tekintek a nevelőanyukámra, Erzsire is. Ha valamit mond, azt megfogadom, sőt néha vitatkozunk is, szóval minden olyan, mint egy vér szerinti családban. Nekem nagyon jó nevelőszülőm van, nem is tudom, hogy létezik-e még egy ilyen a világon. Teljes mértékben támogat mindenben és nagyon büszke rám.

- meséli Viktória.

A kis Viki / Fotó: családi album

A különbséget intézmény és nevelőszülői család között Viki leginkább a személyességben látja. Bár intézetben sosem élt, úgy érzi, a nevelőszülői közeg olyan lehetőségeket ad, amelyek egész életre szólnak.

Szerintem minden nevelőszülő azért vállal gyereket, mert ezt szeretné csinálni. Az én nevelőszülőmnek van főállása, de szerintem azért vállalta ezt a hivatást, mert szeretett volna ezzel volna foglalkozni. Ezt másképp nem is lehet csinálni, csakis szívből.

Viki az édesanyjával nem tartja a kapcsolatot rendszeresen, találkozni sem szoktak, más családtagokkal azonban örömmel beszél, amikor ideje engedi.