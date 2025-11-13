Ennek a magyarok nagyon fognak örülni: fontos bejelentést tett a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön megtartotta a szokásos Kormányinfót. Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, a rendszerváltás óta nem volt ilyen sikeres magyar–amerikai találkozó. Több fontos kérdésben közös értékek vannak a migráció és a genderügyek tekintetében – mondta.

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést a háztartások számára, így maradnak az európai szinten is legolcsóbb árak – tette hozzá. Enélkül hazánkban

az energiahordozók ára a kétszeresére-háromszorosára emelkedett volna.

A két kormánynak közös a véleménye, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. Trump elkötelezett a béketeremtésben, és Magyarországon lehet a békecsúcs – jelentette ki Gulyás Gergely. A gazdasági együttműködés különösen jelentős erősödést mondhat majd magában az energiaszektorban, a védelmi iparban és az űriparban is. Magyarország garanciát kapott, hogy pénzügyi védőhálót biztosít az amerikai féltől, ha arra szükség lenne, de jelenleg ilyenre nincs szükség – fejtette ki a miniszter.

A kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, így jövő februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjjal együttesen – mondta Gulyás Gergely. 100 ezer forint alatt volt az átlagnyugdíj 2010-ben, míg most 250 ezer forint felett van.

Fél évvel meghosszabbította a kamatstopot a kormány, ez 273 ezer magyar családot érint.

Gulyás közölte, hogy ez a diákhitel kamatokra is vonatkozik.

A kis-és középvállalkozások megsegítése érdekében volt szükség a bankadó megduplázásra – indokolta a Miniszterelnökség vezetője.

A nevelőszülők járandóságát kétszeresére emeli a kormány, ez egy óriási léps, hogy minél többen kerüljenek nevelőszülőkhöz – mondta Gulyás Gergely.

Az iskolaőrség esetén 700 főt fog alkalmazni a kormány, ez négymilliárdos kiadással fog járni.

Új csecsemőotthont épít jövőre a kormány – jelentette be a miniszter.