Ennek a magyarok nagyon fognak örülni: fontos bejelentést tett a kormány

Kormányinfó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 10:15 / FRISSÍTÉS: 2025. november 13. 10:30
Gulyás GergelyVitályos Eszter
A szerdai kormányülés döntéseiről is szó esett a csütörtöki Kormányinfón.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön megtartotta a szokásos Kormányinfót. Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, a rendszerváltás óta nem volt ilyen sikeres magyar–amerikai találkozó. Több fontos kérdésben közös értékek vannak a migráció és a genderügyek tekintetében – mondta. 

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést a háztartások számára, így maradnak az európai szinten is legolcsóbb árak – tette hozzá. Enélkül hazánkban

az energiahordozók ára a kétszeresére-háromszorosára emelkedett volna.

A két kormánynak közös a véleménye, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. Trump elkötelezett a béketeremtésben, és Magyarországon lehet a békecsúcs – jelentette ki Gulyás Gergely. A gazdasági együttműködés különösen jelentős erősödést mondhat majd magában az energiaszektorban, a védelmi iparban és az űriparban is. Magyarország garanciát kapott, hogy pénzügyi védőhálót biztosít az amerikai féltől, ha arra szükség lenne, de jelenleg ilyenre nincs szükség – fejtette ki a miniszter. 

A kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, így jövő februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjjal együttesen – mondta Gulyás Gergely. 100 ezer forint alatt volt az átlagnyugdíj 2010-ben, míg most 250 ezer forint felett van.

Fél évvel meghosszabbította a kamatstopot a kormány, ez 273 ezer magyar családot érint.

Gulyás közölte, hogy ez a diákhitel kamatokra is vonatkozik. 

A kis-és középvállalkozások megsegítése érdekében volt szükség a bankadó megduplázásra – indokolta a Miniszterelnökség vezetője. 

A nevelőszülők járandóságát kétszeresére emeli a kormány, ez egy óriási léps, hogy minél többen kerüljenek nevelőszülőkhöz – mondta Gulyás Gergely. 

Az iskolaőrség esetén 700 főt fog alkalmazni a kormány, ez négymilliárdos kiadással fog járni. 

Új csecsemőotthont épít jövőre a kormány – jelentette be a miniszter. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
