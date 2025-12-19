Ideges vagy? Színezz a gyerekkel!

Három gyerekünk van, nem is olyan rég álltam vissza a munkába, erre már most előléptetnek. Papíron ez egy sikertörténet: több felelősség, több döntés, több jelenlét. A valóságban viszont ez szinte végtelen jelenlétet kíván, úgyhogy hetek óta késő este érek haza, a fejem tiszta káosz, tele van határidőkkel, félbehagyott gondolatokkal, kimondatlan mondatokkal, még a zuhany alatt is prezentálok és folyton mormolok magamban, mint egy lükepék. A családi dolgokat szerencsére össze tudjuk egyeztetni, a férjem az én visszatérésemmel egyidőben váltott egy sokkal nyugisabb pozícióra, egyébként is home office-ból dolgozik, ezért most ő van otthon a gyerekekkel napközben, ő menedzseli a délutánokat, a vacsorát, a fürdetést, én meg próbálok valahogy becsúszni az estéikbe, mielőtt mindenki elalszik. Szellemanyu. Most biztos azt mondjátok, a férjem egy hős. De valójában én is az vagyok, minden dicsekvés nélkül, hiszen erőn felül próbálok helyt állni. A baj csak az, hogy nullával konvergáló szabadidő mellett szinte semmilyen más tevékenységem nincs a munka után, ami kikapcsolna kicsit.

Egyik este, amikor szokás szerint fáradtan estem be az ajtón, a nagylányom, Róza még a konyhaasztalnál ült. Színezett. Komótosan, teljes átéléssel. Leültem mellé, néztem, néztem meglepődve, kérdeztem, mit csinál, így tizenöt évesen ezzel a színezővel. Elmagyarázta, hogy ez most egy nagyon fontos rész, mert itt nem szabad elsietni a színeket. Aztán rám nézett, és teljes természetességgel azt mondta: „Anya, színezz te is. Attól meg lehet nyugodni.”

Először teljesen ledöbbentem. Rózára minden jellemző lehet, de az, hogy ő egy helyben ülve színezzen? Na, ne! Nevettem azon, amit mondott. (Tudom, ettől minden tizenötéves kikészül, utólag is bocsánat!) Ugyan már. Én? Színezni? Komoly visszatérő karrierasszonyként, egy előléptetés közepén, tele felelősséggel és stresszel megérkezve a családomhoz üljek le és színezzek apró mandalákat? Megsimogattam a fejét, mondtam, hogy majd máskor. Ő vállat vont, és ment tovább a vonalak mentén. Láttam rajta a teljes elmélyülést, és valóban meglepett a dolog. A gyerekek újra és újra át tudnak gázolni saját korábban volt dimenzióikon.